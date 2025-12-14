Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сиднее 12 человек погибли в результате стрельбы на пляже - 14.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251214/strelba-865530031.html
В Сиднее 12 человек погибли в результате стрельбы на пляже
В Сиднее 12 человек погибли в результате стрельбы на пляже - 14.12.2025, ПРАЙМ
В Сиднее 12 человек погибли в результате стрельбы на пляже
В результате стрельбы на пляже Бондаи в Сиднее погибли 12 человек, заявил журналистам на брифинге в воскресенье премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс. | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T15:15+0300
2025-12-14T15:15+0300
происшествия
австралия
в мире
стрельба
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865529718_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9adbe4395b946cfcf6cf47597bd7a71.jpg
БАНГКОК, 14 дек – ПРАЙМ. В результате стрельбы на пляже Бондаи в Сиднее погибли 12 человек, заявил журналистам на брифинге в воскресенье премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс. Брифинг транслировался в прямом эфире австралийский ютьюб-канал APT. "В результате стрельбы на пляже Бондаи погибли 12 человек, это подтверждено на настоящий момент", - сказал глава Нового Южного Уэльса. Он добавил, что полиция и власти штата рассматривают стрельбу на пляже как террористический акт. "Мы рассматриваем стрельбу на пляже Бондаи как террористический акт", - заявил Миннс.
австралия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865529718_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e872c256eecf3d1c6cc2d1c3f443186.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
австралия, в мире, стрельба
Происшествия, АВСТРАЛИЯ, В мире, стрельба
15:15 14.12.2025
 
В Сиднее 12 человек погибли в результате стрельбы на пляже

В Сиднее 12 человек погибли при стрельбе на пляже на празднике в честь Хануки

© AP Photo / Mark BakerНа месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее
На месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
На месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее
© AP Photo / Mark Baker
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БАНГКОК, 14 дек – ПРАЙМ. В результате стрельбы на пляже Бондаи в Сиднее погибли 12 человек, заявил журналистам на брифинге в воскресенье премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс.
Брифинг транслировался в прямом эфире австралийский ютьюб-канал APT.
"В результате стрельбы на пляже Бондаи погибли 12 человек, это подтверждено на настоящий момент", - сказал глава Нового Южного Уэльса.
Он добавил, что полиция и власти штата рассматривают стрельбу на пляже как террористический акт.
"Мы рассматриваем стрельбу на пляже Бондаи как террористический акт", - заявил Миннс.
 
ПроисшествияАВСТРАЛИЯВ мирестрельба
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала