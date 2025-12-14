https://1prime.ru/20251214/strelba-865530031.html

В Сиднее 12 человек погибли в результате стрельбы на пляже

В результате стрельбы на пляже Бондаи в Сиднее погибли 12 человек, заявил журналистам на брифинге в воскресенье премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс. | 14.12.2025, ПРАЙМ

БАНГКОК, 14 дек – ПРАЙМ. В результате стрельбы на пляже Бондаи в Сиднее погибли 12 человек, заявил журналистам на брифинге в воскресенье премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс. Брифинг транслировался в прямом эфире австралийский ютьюб-канал APT. "В результате стрельбы на пляже Бондаи погибли 12 человек, это подтверждено на настоящий момент", - сказал глава Нового Южного Уэльса. Он добавил, что полиция и власти штата рассматривают стрельбу на пляже как террористический акт. "Мы рассматриваем стрельбу на пляже Бондаи как террористический акт", - заявил Миннс.

