Суд запретил управлять самоходными машинами в состоянии опьянения - 14.12.2025
2025-12-14T04:11+0300
2025-12-14T04:11+0300
бизнес
общество
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Суд запретил управлять самоходными машинами в состоянии опьянения, сказано в материалах Первого апелляционного суда общей юрисдикции, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд рассмотрел дело водителя, который пьяным сел за руль мотоблока с прицепом. Сначала его на полтора года лишили водительских прав, но позже суд отменил это решение, посчитав, что мотоблок нельзя отнести к транспортным средствам, подлежащим государственной регистрации. Также для его вождения не нужны права. Это решение, в свою очередь, отменил суд кассационной инстанции. "Под транспортными средствами понимаются также иные транспортные средства, имеющие двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 кубических сантиметров или электродвигатель максимальной мощностью более 4 киловатт, на которые оформляются паспорта самоходных машин и других видов техники... Управление в состоянии опьянения самоходными машинами влечет привлечение к административной ответственности", - сказано в материалах. Поскольку двигатель мотоблока обладает мощностью 6,75 кВт (9 лошадиных сил), суд направил дело на пересмотр для привлечения водителя к административной ответственности.
бизнес, общество
Бизнес, Общество
04:11 14.12.2025
 
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Суд запретил управлять самоходными машинами в состоянии опьянения, сказано в материалах Первого апелляционного суда общей юрисдикции, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд рассмотрел дело водителя, который пьяным сел за руль мотоблока с прицепом. Сначала его на полтора года лишили водительских прав, но позже суд отменил это решение, посчитав, что мотоблок нельзя отнести к транспортным средствам, подлежащим государственной регистрации. Также для его вождения не нужны права.
Это решение, в свою очередь, отменил суд кассационной инстанции. "Под транспортными средствами понимаются также иные транспортные средства, имеющие двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 кубических сантиметров или электродвигатель максимальной мощностью более 4 киловатт, на которые оформляются паспорта самоходных машин и других видов техники... Управление в состоянии опьянения самоходными машинами влечет привлечение к административной ответственности", - сказано в материалах.
Поскольку двигатель мотоблока обладает мощностью 6,75 кВт (9 лошадиных сил), суд направил дело на пересмотр для привлечения водителя к административной ответственности.
 
