В Татарстане ввели ограничение движения на четырех участках трассы М-5

2025-12-14T15:32+0300

КАЗАНЬ, 14 дек - ПРАЙМ. Ограничение движения введено в Татарстане на четырех участках трассы М-5 из-за непогоды - сильного ветра, метели, ограничения видимости, автомобильных заторов в республике нет, сообщает ГУМЧС России по Татарстану. "В 12.05 (мск) 14 декабря в оперативную дежурную смену главного управления МЧС России по Республике Татарстан от ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Приуралье" Федерального дорожного агентства" поступило сообщение о том, что в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости) с 12.00 (мск) для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта… введено временное ограничение движения", - говорится в сообщении. Ограничение движения введено на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" в Башкирии, Оренбургской области, Татарстане с 1194-го (+500) километра (граница с Самарской областью) по 1363-й километр (населенный пункт Старые Богады). Ориентировочное время окончания ограничения движения 16.00 мск. В Татарстане движение, в частности, ограничено на трех участках в Бугульминском районе: с 1239-го по 1240-й километр, с 1243-го по 1245-й километр, с 1253-го по 1257,5 километр - общая протяженность 7,5 километра. Также ограничение коснулось одного участка в Бавлинском районе республики - с 1257,5 по 1280-й километр, протяженность 22,5 километра. "Места стоянки большегрузного транспорта определены сотрудниками ГАИ, заторных явлений на автодорогах федерального значения в Республике Татарстан нет", - отмечает ведомство. По информации ГУМЧС, организовано взаимодействие с Федеральным управлением автомобильных дорог Волго-Вятского Федерального дорожного агентства", министерством транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, ГАИ Татарстана, местными пожарно-спасательными гарнизонами, органами местного самоуправления. Для мониторинга обстановки на автомобильных дорогах направлены оперативные группы Бавлинского и Бугульминского пожарно-спасательных гарнизонов. Всего к ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий привлечено 22 человека и 14 единиц техники.

