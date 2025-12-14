https://1prime.ru/20251214/trast-865525785.html
Экс-бенефициара "Траста" Фетисова заочно приговорили к восьми годам колонии
Экс-бенефициара "Траста" Фетисова заочно приговорили к восьми годам колонии - 14.12.2025, ПРАЙМ
Экс-бенефициара "Траста" Фетисова заочно приговорили к восьми годам колонии
Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего бенефициара банка "Траст" Николая Фетисова по делу о хищении денежных средств,... | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T09:40+0300
2025-12-14T09:40+0300
2025-12-14T09:40+0300
происшествия
финансы
банки
общество
москва
мосгорсуд
банк траст
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/79865/13/798651314_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_88a55084a012d30f08a4f9a877c14517.jpg
МОСКВА, 14 дек – ПРАЙМ. Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего бенефициара банка "Траст" Николая Фетисова по делу о хищении денежных средств, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Окончательно назначить Фетисову Николаю Викторовичу наказание в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима",- сказано в документах. Еще один фигурант Сергей Беляев получил аналогичный срок заочно. Приговор обоим вынесли еще в апреле. Согласно документам, Фетисов и Беляев совершили три преступления растраты, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере. Преступная деятельность организованной группы осуществлялась с 24 апреля 2012 года по 3 декабря 2014 года. Уточняется, что фигуранты совместно с иными, в том числе, неустановленными лицами, "совершили хищение путем растраты, денежных средств Банка "ТРАСТ" (ПАО), вверенных клиентами руководству данной кредитной организации, посредством выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным соучастника фиктивным организациям – Эринскей Инвестментс Лимитед и Бэймор Инвестментс Лимитед, чем причинили Банку "ТРАСТ" (ПАО) имущественный ущерб в особо крупном размере", говорится в документах. Как сообщал "Коммерсантъ", сумма вывода из кредитного учреждения составляла 14,6 миллиарда рублей. Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, приговор был обжалован защитой и прокуратурой. В начале декабря в Мосгорсуде состоялось заседание, однако об итогах рассмотрения апелляционных жалоб там не сообщается.
https://1prime.ru/20250826/sud-861270998.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79865/13/798651314_123:0:1898:1331_1920x0_80_0_0_fcc8896f3e6b6160ae37d3e230cdf226.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, общество , москва, мосгорсуд, банк траст, россия
Происшествия, Финансы, Банки, Общество , МОСКВА, Мосгорсуд, банк Траст, РОССИЯ
Экс-бенефициара "Траста" Фетисова заочно приговорили к восьми годам колонии
Суд заочно приговорил экс-бенефициара банка "Траст" Фетисова к 8 годам колонии
МОСКВА, 14 дек – ПРАЙМ. Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего бенефициара банка "Траст" Николая Фетисова по делу о хищении денежных средств, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Окончательно назначить Фетисову Николаю Викторовичу наказание в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима",- сказано в документах.
Еще один фигурант Сергей Беляев получил аналогичный срок заочно.
Приговор обоим вынесли еще в апреле.
Согласно документам, Фетисов и Беляев совершили три преступления растраты, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере.
Преступная деятельность организованной группы осуществлялась с 24 апреля 2012 года по 3 декабря 2014 года.
Верховный суд одобрил взыскание по иску "Траста" с экс-топов "Открытия"
Уточняется, что фигуранты совместно с иными, в том числе, неустановленными лицами, "совершили хищение путем растраты, денежных средств Банка "ТРАСТ" (ПАО), вверенных клиентами руководству данной кредитной организации, посредством выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным соучастника фиктивным организациям – Эринскей Инвестментс Лимитед и Бэймор Инвестментс Лимитед, чем причинили Банку "ТРАСТ" (ПАО) имущественный ущерб в особо крупном размере", говорится в документах.
Как сообщал "Коммерсантъ", сумма вывода из кредитного учреждения составляла 14,6 миллиарда рублей.
Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы
, приговор был обжалован защитой и прокуратурой. В начале декабря в Мосгорсуде
состоялось заседание, однако об итогах рассмотрения апелляционных жалоб там не сообщается.