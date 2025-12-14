Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-бенефициара "Траста" Фетисова заочно приговорили к восьми годам колонии - 14.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251214/trast-865525785.html
Экс-бенефициара "Траста" Фетисова заочно приговорили к восьми годам колонии
Экс-бенефициара "Траста" Фетисова заочно приговорили к восьми годам колонии - 14.12.2025, ПРАЙМ
Экс-бенефициара "Траста" Фетисова заочно приговорили к восьми годам колонии
Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего бенефициара банка "Траст" Николая Фетисова по делу о хищении денежных средств,... | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T09:40+0300
2025-12-14T09:40+0300
происшествия
финансы
банки
общество
москва
мосгорсуд
банк траст
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/79865/13/798651314_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_88a55084a012d30f08a4f9a877c14517.jpg
МОСКВА, 14 дек – ПРАЙМ. Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего бенефициара банка "Траст" Николая Фетисова по делу о хищении денежных средств, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Окончательно назначить Фетисову Николаю Викторовичу наказание в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима",- сказано в документах. Еще один фигурант Сергей Беляев получил аналогичный срок заочно. Приговор обоим вынесли еще в апреле. Согласно документам, Фетисов и Беляев совершили три преступления растраты, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере. Преступная деятельность организованной группы осуществлялась с 24 апреля 2012 года по 3 декабря 2014 года. Уточняется, что фигуранты совместно с иными, в том числе, неустановленными лицами, "совершили хищение путем растраты, денежных средств Банка "ТРАСТ" (ПАО), вверенных клиентами руководству данной кредитной организации, посредством выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным соучастника фиктивным организациям – Эринскей Инвестментс Лимитед и Бэймор Инвестментс Лимитед, чем причинили Банку "ТРАСТ" (ПАО) имущественный ущерб в особо крупном размере", говорится в документах. Как сообщал "Коммерсантъ", сумма вывода из кредитного учреждения составляла 14,6 миллиарда рублей. Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, приговор был обжалован защитой и прокуратурой. В начале декабря в Мосгорсуде состоялось заседание, однако об итогах рассмотрения апелляционных жалоб там не сообщается.
https://1prime.ru/20250826/sud-861270998.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79865/13/798651314_123:0:1898:1331_1920x0_80_0_0_fcc8896f3e6b6160ae37d3e230cdf226.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, общество , москва, мосгорсуд, банк траст, россия
Происшествия, Финансы, Банки, Общество , МОСКВА, Мосгорсуд, банк Траст, РОССИЯ
09:40 14.12.2025
 
Экс-бенефициара "Траста" Фетисова заочно приговорили к восьми годам колонии

Суд заочно приговорил экс-бенефициара банка "Траст" Фетисова к 8 годам колонии

© РИА Новости%Банк "Траст"
%Банк Траст - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 дек – ПРАЙМ. Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего бенефициара банка "Траст" Николая Фетисова по делу о хищении денежных средств, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Окончательно назначить Фетисову Николаю Викторовичу наказание в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима",- сказано в документах.
Еще один фигурант Сергей Беляев получил аналогичный срок заочно.
Приговор обоим вынесли еще в апреле.
Согласно документам, Фетисов и Беляев совершили три преступления растраты, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере.
Преступная деятельность организованной группы осуществлялась с 24 апреля 2012 года по 3 декабря 2014 года.
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Верховный суд одобрил взыскание по иску "Траста" с экс-топов "Открытия"
26 августа, 15:31
Уточняется, что фигуранты совместно с иными, в том числе, неустановленными лицами, "совершили хищение путем растраты, денежных средств Банка "ТРАСТ" (ПАО), вверенных клиентами руководству данной кредитной организации, посредством выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным соучастника фиктивным организациям – Эринскей Инвестментс Лимитед и Бэймор Инвестментс Лимитед, чем причинили Банку "ТРАСТ" (ПАО) имущественный ущерб в особо крупном размере", говорится в документах.
Как сообщал "Коммерсантъ", сумма вывода из кредитного учреждения составляла 14,6 миллиарда рублей.
Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, приговор был обжалован защитой и прокуратурой. В начале декабря в Мосгорсуде состоялось заседание, однако об итогах рассмотрения апелляционных жалоб там не сообщается.
 
ПроисшествияФинансыБанкиОбществоМОСКВАМосгорсудбанк ТрастРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала