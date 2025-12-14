Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван самый удачливый знак китайского гороскопа в 2025 году - 14.12.2025
Назван самый удачливый знак китайского гороскопа в 2025 году
Назван самый удачливый знак китайского гороскопа в 2025 году - 14.12.2025, ПРАЙМ
Назван самый удачливый знак китайского гороскопа в 2025 году
Чаще всего в 2025 году лотерейными миллионерами становились россияне, родившиеся в Год лошади, выяснили для РИА Новости аналитики "Национальной Лотереи" -... | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T08:17+0300
2025-12-14T08:17+0300
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Чаще всего в 2025 году лотерейными миллионерами становились россияне, родившиеся в Год лошади, выяснили для РИА Новости аналитики "Национальной Лотереи" - бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России. "Впереди – Год лошади, и именно представители этого знака китайского гороскопа стали абсолютными лидерами: почти 9% участников лотерей бренда, выигравших от одного миллиона рублей в 2025 году, родились в 1942, 1954, 1966, 1978, 1990 и 2002 году", - объяснили в компании. Также удачливыми знаками в текущем году стали тигр, дракон и коза - по 8,6% участников лотереи родились в этот год китайского гороскопа. Обладателями крупных денежных призов стали также "быки" (8,3%), "кролики" (8,2%) и "змеи" (8,1%). Немного реже миллионерами становились представители знаков петуха, собаки и крысы – по 7–7,6%. "Шанс на крупный выигрыш и исполнение мечты есть у каждого — и у молодых семей, и у пенсионеров, и у тех, кто участвует впервые. Знаки зодиака, профессии и города по сути не влияют на исход, однако мы наблюдаем интересные тенденции", - отметили в пресс-службе "Национальной Лотереи".
08:17 14.12.2025
 
Назван самый удачливый знак китайского гороскопа в 2025 году

Родившиеся в Год лошади россияне чаще всего выигрывали крупные призы в лотерею в 2025 г

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Чаще всего в 2025 году лотерейными миллионерами становились россияне, родившиеся в Год лошади, выяснили для РИА Новости аналитики "Национальной Лотереи" - бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.
"Впереди – Год лошади, и именно представители этого знака китайского гороскопа стали абсолютными лидерами: почти 9% участников лотерей бренда, выигравших от одного миллиона рублей в 2025 году, родились в 1942, 1954, 1966, 1978, 1990 и 2002 году", - объяснили в компании.
Также удачливыми знаками в текущем году стали тигр, дракон и коза - по 8,6% участников лотереи родились в этот год китайского гороскопа. Обладателями крупных денежных призов стали также "быки" (8,3%), "кролики" (8,2%) и "змеи" (8,1%).
Немного реже миллионерами становились представители знаков петуха, собаки и крысы – по 7–7,6%.
"Шанс на крупный выигрыш и исполнение мечты есть у каждого — и у молодых семей, и у пенсионеров, и у тех, кто участвует впервые. Знаки зодиака, профессии и города по сути не влияют на исход, однако мы наблюдаем интересные тенденции", - отметили в пресс-службе "Национальной Лотереи".
