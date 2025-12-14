Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Последствия схода вагонов на станции Чаис ликвидируют около 300 человек - 14.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251214/vagony-865526470.html
Последствия схода вагонов на станции Чаис ликвидируют около 300 человек
Последствия схода вагонов на станции Чаис ликвидируют около 300 человек - 14.12.2025, ПРАЙМ
Последствия схода вагонов на станции Чаис ликвидируют около 300 человек
Около 300 сотрудников магистрали и четыре восстановительных поезда задействованы в ликвидации последствий происшествия на станции Чаис в Пензенской области,... | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T10:28+0300
2025-12-14T10:28+0300
происшествия
россия
железнодорожное сообщение
железнодорожный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859717022_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_cbc4f137fd6155899b59a8d7e13ed1fa.jpg
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Около 300 сотрудников магистрали и четыре восстановительных поезда задействованы в ликвидации последствий происшествия на станции Чаис в Пензенской области, сообщает Куйбышевская железная дорога. В субботу на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых вагонов, пострадавших нет. Заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. "В настоящее время железнодорожники продолжают работы по уборке сошедшего подвижного состава. Далее будут восстанавливать насыпь, укреплять полотно, укладывать новую рельсошпальную решетку, восстанавливать работу контактной сети. В работах задействованы около 300 работников магистрали, четыре восстановительных поезда и другая спецтехника", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале железной дороги. Также для координации работ по ликвидации последствий схода на Куйбышевской железной дороге работает штаб.
https://1prime.ru/20251214/poezda-865525217.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859717022_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_7804c03bcf90b8375e5a6c835f0c90ba.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, железнодорожное сообщение, железнодорожный транспорт
Происшествия, РОССИЯ, Железнодорожное сообщение, железнодорожный транспорт
10:28 14.12.2025
 
Последствия схода вагонов на станции Чаис ликвидируют около 300 человек

Последствия схода вагонов на станции Чаис в Пензенской области ликвидируют 300 человек

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный семафор
Железнодорожный семафор - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Железнодорожный семафор. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Около 300 сотрудников магистрали и четыре восстановительных поезда задействованы в ликвидации последствий происшествия на станции Чаис в Пензенской области, сообщает Куйбышевская железная дорога.
В субботу на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых вагонов, пострадавших нет. Заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
"В настоящее время железнодорожники продолжают работы по уборке сошедшего подвижного состава. Далее будут восстанавливать насыпь, укреплять полотно, укладывать новую рельсошпальную решетку, восстанавливать работу контактной сети. В работах задействованы около 300 работников магистрали, четыре восстановительных поезда и другая спецтехника", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале железной дороги.
Также для координации работ по ликвидации последствий схода на Куйбышевской железной дороге работает штаб.
Пассажирский поезд на железной дороге - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Двенадцать пассажирских поездов поедут через Пензу из-за схода вагонов
09:17
 
ПроисшествияРОССИЯЖелезнодорожное сообщениежелезнодорожный транспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала