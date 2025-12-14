https://1prime.ru/20251214/vagony-865526470.html
Последствия схода вагонов на станции Чаис ликвидируют около 300 человек
Последствия схода вагонов на станции Чаис ликвидируют около 300 человек
2025-12-14T10:28+0300
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Около 300 сотрудников магистрали и четыре восстановительных поезда задействованы в ликвидации последствий происшествия на станции Чаис в Пензенской области, сообщает Куйбышевская железная дорога. В субботу на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых вагонов, пострадавших нет. Заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. "В настоящее время железнодорожники продолжают работы по уборке сошедшего подвижного состава. Далее будут восстанавливать насыпь, укреплять полотно, укладывать новую рельсошпальную решетку, восстанавливать работу контактной сети. В работах задействованы около 300 работников магистрали, четыре восстановительных поезда и другая спецтехника", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале железной дороги. Также для координации работ по ликвидации последствий схода на Куйбышевской железной дороге работает штаб.
россия, железнодорожное сообщение, железнодорожный транспорт
