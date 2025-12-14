Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему безалкогольное вино дороже обычного - 14.12.2025
Эксперт объяснил, почему безалкогольное вино дороже обычного
бизнес
ран
вино
виноделие
россия
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Для создания безалкогольного вина сначала нужно приготовить обычное вино, а потом извлечь оттуда спирт, вернув компоненты аромата, а это является дополнительной и недешевой технологией, поэтому и само безалкогольное вино на прилавке стоит дороже, чем обычное, рассказал РИА Новости замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк. "Безалкогольное вино бывает и его сложнее изготавливать, чем обычное вино. Потому, что сначала нужно приготовить обычное вино, а потом оттуда извлечь спирт, вернув компоненты аромата, а это дополнительная манипуляция. Такая технология довольно дорогая. Поэтому безалкогольное вино должно стоить заметно дороже, чем обычное вино", - сообщил Панасюк. По его словам, когда по каким-либо причинам нужно ограничиться в потреблении хорошего вина, заменить его безалкогольным вином, соком или стаканом минеральной воды - это вопрос вкуса. Польза от безалкогольного вина пока недостаточно изучена, заверил эксперт.
бизнес, ран, вино, виноделие, россия
Бизнес, РАН, вино, виноделие, РОССИЯ
Эксперт объяснил, почему безалкогольное вино дороже обычного

Ученый Панасюк: безалкогольное вино дороже обычного из-за технологии изготовления

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Для создания безалкогольного вина сначала нужно приготовить обычное вино, а потом извлечь оттуда спирт, вернув компоненты аромата, а это является дополнительной и недешевой технологией, поэтому и само безалкогольное вино на прилавке стоит дороже, чем обычное, рассказал РИА Новости замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк.
"Безалкогольное вино бывает и его сложнее изготавливать, чем обычное вино. Потому, что сначала нужно приготовить обычное вино, а потом оттуда извлечь спирт, вернув компоненты аромата, а это дополнительная манипуляция. Такая технология довольно дорогая. Поэтому безалкогольное вино должно стоить заметно дороже, чем обычное вино", - сообщил Панасюк.
По его словам, когда по каким-либо причинам нужно ограничиться в потреблении хорошего вина, заменить его безалкогольным вином, соком или стаканом минеральной воды - это вопрос вкуса. Польза от безалкогольного вина пока недостаточно изучена, заверил эксперт.
Бокалы с вином - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Эксперт рассказал, сколько вина можно выпивать в день
11 декабря, 04:18
11 декабря, 04:18
 
