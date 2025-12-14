https://1prime.ru/20251214/vino-865524585.html
Эксперт объяснил, почему безалкогольное вино дороже обычного
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Для создания безалкогольного вина сначала нужно приготовить обычное вино, а потом извлечь оттуда спирт, вернув компоненты аромата, а это является дополнительной и недешевой технологией, поэтому и само безалкогольное вино на прилавке стоит дороже, чем обычное, рассказал РИА Новости замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк. "Безалкогольное вино бывает и его сложнее изготавливать, чем обычное вино. Потому, что сначала нужно приготовить обычное вино, а потом оттуда извлечь спирт, вернув компоненты аромата, а это дополнительная манипуляция. Такая технология довольно дорогая. Поэтому безалкогольное вино должно стоить заметно дороже, чем обычное вино", - сообщил Панасюк. По его словам, когда по каким-либо причинам нужно ограничиться в потреблении хорошего вина, заменить его безалкогольным вином, соком или стаканом минеральной воды - это вопрос вкуса. Польза от безалкогольного вина пока недостаточно изучена, заверил эксперт.
