https://1prime.ru/20251214/volgograd-865539553.html

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - 14.12.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Волгограда, сообщает Росавиация. | 14.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-14T22:18+0300

2025-12-14T22:18+0300

2025-12-14T22:18+0300

бизнес

волгоград

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861016053_0:151:3103:1896_1920x0_80_0_0_fcfd97ad86d1967e3b84c88f87fbcd94.jpg

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Волгограда, сообщает Росавиация. "Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20251214/samolet-865535417.html

волгоград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, волгоград, росавиация