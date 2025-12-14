https://1prime.ru/20251214/vs-865520283.html

Юрист рассказал о вариантах решения по делу Долиной - 14.12.2025, ПРАЙМ

Верховный суд РФ может обязать певицу Ларису Долину полностью вернуть деньги покупательнице ее квартиры в Хамовниках Полине Лурье, либо выкупить у нее спорную...

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Верховный суд РФ может обязать певицу Ларису Долину полностью вернуть деньги покупательнице ее квартиры в Хамовниках Полине Лурье, либо выкупить у нее спорную недвижимость обратно, либо передать жилье Лурье, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Ранее в пресс-службе Верховного суда сообщили РИА Новости, что рассмотрение жалобы Лурье по делу о квартире Долиной назначено на 16 декабря. "У Верховного суда есть несколько различных путей для разрешения этого спора, ставшего символом проблемы добросовестных приобретателей. Первый вариант - обязать Ларису Долину полностью вернуть деньги Лурье. Несмотря на публичное обещание певицы это сделать, конкретных сроков и механизма она не назвала. Адвокат Лурье указывает, что у Долиной есть иное имущество, которое можно реализовать для исполнения обязательства", - заявил РИА Новости Хаминский. Как отметил юрист, по второму сценарию суд может утвердить мировое соглашение, согласно которому Долина выкупает у Лурье квартиру обратно. Однако подобное предложение о поэтапном возврате денег в течение трех лет отвергала сама покупательница. "Третий исход - заключить мировое соглашение с передачей квартиры Лурье. Этот путь маловероятен, так как Долина через суды уже восстановила на нее право собственности и вряд ли от него откажется", - добавил Хаминский. По мнению юриста, истребование Верховным судом материалов дела - редкая процедура, которая существенно повышает шансы на пересмотр. Он считает, что суд может принять решение, более полно защищающее интересы добросовестного покупателя, так как дело о квартире певицы вызвало широкий резонанс и запустило "эффект Долиной", который подрывает доверие на рынке недвижимости. "Наиболее вероятным и справедливым исходом видится постановление, которое обяжет продавца вернуть деньги, сохранив за ним право взыскивать ущерб с осужденных мошенников", - заключил юрист. Долина летом прошлого года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей. По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов - Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Заседание назначено на 16 декабря.

