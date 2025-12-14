Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Пока жив". В Раде обрушились на Зеленского из-за встречи в Берлине - 14.12.2025
"Пока жив". В Раде обрушились на Зеленского из-за встречи в Берлине
"Пока жив". В Раде обрушились на Зеленского из-за встречи в Берлине - 14.12.2025, ПРАЙМ
"Пока жив". В Раде обрушились на Зеленского из-за встречи в Берлине
Владимир Зеленский несет угрозу президенту США Дональду Трампу и его ближайшему окружению, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T23:01+0300
2025-12-14T23:01+0300
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский несет угрозу президенту США Дональду Трампу и его ближайшему окружению, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Зеленский — террорист. &lt;…&gt; Он ненавидит все, что связано с Трампом. Зеленский будет манипулировать командой Трампа и саботировать их планы, пока остается жив", — резко высказался парламентарии.Так Дмитрук прокомментировал начало переговоров между делегациями США и Украины, которые проходят в Берлине.Вчера издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится в ближайшие дни с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Берлине для обсуждения урегулирования на Украине.На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по урегулированию.
23:01 14.12.2025
 
"Пока жив". В Раде обрушились на Зеленского из-за встречи в Берлине

Дмитрук: Зеленский является угрозой для президента США

© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский несет угрозу президенту США Дональду Трампу и его ближайшему окружению, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Зеленский — террорист. <…> Он ненавидит все, что связано с Трампом. Зеленский будет манипулировать командой Трампа и саботировать их планы, пока остается жив", — резко высказался парламентарии.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
На Западе сообщили Зеленскому тревожные новости
Вчера, 23:00
Так Дмитрук прокомментировал начало переговоров между делегациями США и Украины, которые проходят в Берлине.
Вчера издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится в ближайшие дни с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Берлине для обсуждения урегулирования на Украине.
На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по урегулированию.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-ом заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Сикорский и Сийярто сцепились из-за позиции по России
Вчера, 22:53
 
