Сикорский и Сийярто сцепились из-за позиции по России

в мире

европа

россия

венгрия

будапешт

петер сийярто

радослав сикорский

виктор орбан

нато

ес

МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Европа стремится втянуться в конфликт с Россиеи, однако Будапешт категорически против такого сценария, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связеи Венгрии Петер Сийярто в соцсети X.Таким образом он отреагировал на критику со стороны главы МИД Польши Радослава Сикорского, адресованную премьер-министру Венгрии Виктору Орбану."Мы понимаем, что вы действительно хотите начать войну Европы против России! Мы не позволим втянуть себя в вашу войну!!" — резко высказался Сийярто.Ранее Орбан заявлял, что любые манипуляции с российскими активами будут равнозначны объявлению войны со стороны Евросоюза. После этого польский политик допустил выпад, заявив, что венгерский премьер якобы "получил орден Ленина".Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

