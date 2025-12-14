https://1prime.ru/20251214/zarplaty-865520464.html
Названы самые высокие зарплаты россиян на 2026 год
Названы самые высокие зарплаты россиян на 2026 год - 14.12.2025, ПРАЙМ
Названы самые высокие зарплаты россиян на 2026 год
Средние зарплатные ожидания россиян на следующий год находятся на уровне почти 215 тысяч рублей, при этом наибольшие у работников IT (270,2 тысяч рублей),... | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T02:11+0300
2025-12-14T02:11+0300
2025-12-14T02:11+0300
бизнес
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865520464.jpg?1765667489
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Средние зарплатные ожидания россиян на следующий год находятся на уровне почти 215 тысяч рублей, при этом наибольшие у работников IT (270,2 тысяч рублей), ритейла и торговли (251,2 тысяч рублей) и маркетинга и рекламы (231,7 тысяч рублей), следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Россияне поделились своими зарплатными ожиданиями на 2026 год, и в среднем хотели бы получать 214 900 рублей в месяц. При этом представители из IT, интернета и телекома выразили самые высокие ожидания, называя сумму в 270 200 рублей. Специалисты из ритейла и торговли нацелены на доход в 251 200 рублей, а занятые в маркетинге и рекламе - на 231 700 рублей", - говорится в результатах исследования.
Чуть меньше - 217,4 тысяч рублей - хотели бы получать работники производства и агропрома. Работники строительства и недвижимости претендуют на 200 тысяч рублей, медицины и ветеринарии - 168,2 тысячи рублей, транспорта и логистики - 163,2 тысячи рублей. Сфера образования и науки ориентируется на 134,5 тысяч рублей, а охраны и безопасности - на 100 тысяч рублей.
В исследовании, которое проводилось с 1 по 4 декабря, приняли участие 3,2 тысячи человек со всех регионов России.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес
Названы самые высокие зарплаты россиян на 2026 год
"Работа.ру": россияне в 2026 году хотят получать 215 тысяч рублей в месяц
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Средние зарплатные ожидания россиян на следующий год находятся на уровне почти 215 тысяч рублей, при этом наибольшие у работников IT (270,2 тысяч рублей), ритейла и торговли (251,2 тысяч рублей) и маркетинга и рекламы (231,7 тысяч рублей), следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Россияне поделились своими зарплатными ожиданиями на 2026 год, и в среднем хотели бы получать 214 900 рублей в месяц. При этом представители из IT, интернета и телекома выразили самые высокие ожидания, называя сумму в 270 200 рублей. Специалисты из ритейла и торговли нацелены на доход в 251 200 рублей, а занятые в маркетинге и рекламе - на 231 700 рублей", - говорится в результатах исследования.
Чуть меньше - 217,4 тысяч рублей - хотели бы получать работники производства и агропрома. Работники строительства и недвижимости претендуют на 200 тысяч рублей, медицины и ветеринарии - 168,2 тысячи рублей, транспорта и логистики - 163,2 тысячи рублей. Сфера образования и науки ориентируется на 134,5 тысяч рублей, а охраны и безопасности - на 100 тысяч рублей.
В исследовании, которое проводилось с 1 по 4 декабря, приняли участие 3,2 тысячи человек со всех регионов России.