Названы самые высокие зарплаты россиян на 2026 год - 14.12.2025
Названы самые высокие зарплаты россиян на 2026 год
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Средние зарплатные ожидания россиян на следующий год находятся на уровне почти 215 тысяч рублей, при этом наибольшие у работников IT (270,2 тысяч рублей), ритейла и торговли (251,2 тысяч рублей) и маркетинга и рекламы (231,7 тысяч рублей), следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Россияне поделились своими зарплатными ожиданиями на 2026 год, и в среднем хотели бы получать 214 900 рублей в месяц. При этом представители из IT, интернета и телекома выразили самые высокие ожидания, называя сумму в 270 200 рублей. Специалисты из ритейла и торговли нацелены на доход в 251 200 рублей, а занятые в маркетинге и рекламе - на 231 700 рублей", - говорится в результатах исследования. Чуть меньше - 217,4 тысяч рублей - хотели бы получать работники производства и агропрома. Работники строительства и недвижимости претендуют на 200 тысяч рублей, медицины и ветеринарии - 168,2 тысячи рублей, транспорта и логистики - 163,2 тысячи рублей. Сфера образования и науки ориентируется на 134,5 тысяч рублей, а охраны и безопасности - на 100 тысяч рублей. В исследовании, которое проводилось с 1 по 4 декабря, приняли участие 3,2 тысячи человек со всех регионов России.
02:11 14.12.2025
 
Названы самые высокие зарплаты россиян на 2026 год

"Работа.ру": россияне в 2026 году хотят получать 215 тысяч рублей в месяц

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Средние зарплатные ожидания россиян на следующий год находятся на уровне почти 215 тысяч рублей, при этом наибольшие у работников IT (270,2 тысяч рублей), ритейла и торговли (251,2 тысяч рублей) и маркетинга и рекламы (231,7 тысяч рублей), следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Россияне поделились своими зарплатными ожиданиями на 2026 год, и в среднем хотели бы получать 214 900 рублей в месяц. При этом представители из IT, интернета и телекома выразили самые высокие ожидания, называя сумму в 270 200 рублей. Специалисты из ритейла и торговли нацелены на доход в 251 200 рублей, а занятые в маркетинге и рекламе - на 231 700 рублей", - говорится в результатах исследования.
Чуть меньше - 217,4 тысяч рублей - хотели бы получать работники производства и агропрома. Работники строительства и недвижимости претендуют на 200 тысяч рублей, медицины и ветеринарии - 168,2 тысячи рублей, транспорта и логистики - 163,2 тысячи рублей. Сфера образования и науки ориентируется на 134,5 тысяч рублей, а охраны и безопасности - на 100 тысяч рублей.
В исследовании, которое проводилось с 1 по 4 декабря, приняли участие 3,2 тысячи человек со всех регионов России.
 
Заголовок открываемого материала