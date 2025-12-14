https://1prime.ru/20251214/zayavlenie-865535118.html
Стармер и фон дер Ляйен сделали заявление об Украине
Стармер и фон дер Ляйен сделали заявление об Украине
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили о переломном моменте в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине, сообщила канцелярия британского премьера."Оба согласились, что это переломный момент для будущего Украины <..>", - говорится в заявлении канцелярии, опубликованном на сайте британского правительства.В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.
