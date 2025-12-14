Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стармер и фон дер Ляйен сделали заявление об Украине - 14.12.2025
https://1prime.ru/20251214/zayavlenie-865535118.html
Стармер и фон дер Ляйен сделали заявление об Украине
Стармер и фон дер Ляйен сделали заявление об Украине - 14.12.2025, ПРАЙМ
Стармер и фон дер Ляйен сделали заявление об Украине
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили о переломном моменте в переговорном процессе по урегулированию... | 14.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили о переломном моменте в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине, сообщила канцелярия британского премьера."Оба согласились, что это переломный момент для будущего Украины &lt;..&gt;", - говорится в заявлении канцелярии, опубликованном на сайте британского правительства.В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.
17:51 14.12.2025 (обновлено: 17:53 14.12.2025)
 
Стармер и фон дер Ляйен сделали заявление об Украине

Стармер и фон дер Ляйен заявили о решающем моменте для Украины

МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили о переломном моменте в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине, сообщила канцелярия британского премьера.
"Оба согласились, что это переломный момент для будущего Украины <..>", - говорится в заявлении канцелярии, опубликованном на сайте британского правительства.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Зеленский сделал новое заявление об урегулировании конфликта на Украине
17:19
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.
Флаг Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
"Загнали в угол": на Западе сообщили ЕС плохие новости из-за Украины
Вчера, 17:52
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
