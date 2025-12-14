Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Останутся там навсегда": на Западе резко ответили на выходку Зеленского - 14.12.2025
"Останутся там навсегда": на Западе резко ответили на выходку Зеленского
Высказывания Владимира Зеленского о намерении провести выборы на Украине являются попыткой ввести войска НАТО в страну, считает профессор Университета...
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Высказывания Владимира Зеленского о намерении провести выборы на Украине являются попыткой ввести войска НАТО в страну, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, поделившийся этим мнением в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."То, что Зеленский делает, — это попытка втянуть европейцев и американцев на Украину в качестве условия для проведения выборов. И как только НАТО войдут на Украину, они останутся там навсегда. Это будет гарантией того, что не придется идти на какие-либо уступки России", — сказал он.Согласно мнению эксперта, столь рискованные действия украинского лидера связаны с осознанием неизбежности победы России в конфликте. В таком контексте призыв Зеленского к мирным переговорам может быть его последней возможностью задержать победу Москвы."Ведь единственная причина, по которой кто-либо вообще говорит о нейтралитете Украины, или уступке территорий, или проведении выборов на Украине, заключается в том, что русские побеждают", — констатировал Дизен.Во вторник президент США Дональд Трамп подчеркнул, что пора организовать президентские выборы на Украине. По его мнению, Зеленский использует военный конфликт, чтобы избежать выборов и продолжать оставаться во главе государства. В ответ на это Зеленский заявил о готовности к выборам при условии временного перемирия.Однако ранее Зеленский неоднократно подчеркивал, что действующее законодательство якобы запрещает проведение выборов на Украине в период военного положения, введенного в феврале 2022 года и регулярно продлеваемого каждые три месяца.Его действие завершилось 20 мая 2024 года. Президентские выборы на Украине в 2024 году были отменены, ссылаясь на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин считает, что, согласно предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
"Останутся там навсегда": на Западе резко ответили на выходку Зеленского

Профессор Дизен: Зеленский захотел сорвать мирный процесс словами о выборах

МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Высказывания Владимира Зеленского о намерении провести выборы на Украине являются попыткой ввести войска НАТО в страну, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, поделившийся этим мнением в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"То, что Зеленский делает, — это попытка втянуть европейцев и американцев на Украину в качестве условия для проведения выборов. И как только НАТО войдут на Украину, они останутся там навсегда. Это будет гарантией того, что не придется идти на какие-либо уступки России", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
"Он шутит": на Западе перестали верить Зеленскому после слов о референдуме
Вчера, 07:34
Согласно мнению эксперта, столь рискованные действия украинского лидера связаны с осознанием неизбежности победы России в конфликте. В таком контексте призыв Зеленского к мирным переговорам может быть его последней возможностью задержать победу Москвы.
"Ведь единственная причина, по которой кто-либо вообще говорит о нейтралитете Украины, или уступке территорий, или проведении выборов на Украине, заключается в том, что русские побеждают", — констатировал Дизен.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
"Настало время". В США сделали громкое заявление о Зеленском
30 ноября, 10:45
Во вторник президент США Дональд Трамп подчеркнул, что пора организовать президентские выборы на Украине. По его мнению, Зеленский использует военный конфликт, чтобы избежать выборов и продолжать оставаться во главе государства. В ответ на это Зеленский заявил о готовности к выборам при условии временного перемирия.
Однако ранее Зеленский неоднократно подчеркивал, что действующее законодательство якобы запрещает проведение выборов на Украине в период военного положения, введенного в феврале 2022 года и регулярно продлеваемого каждые три месяца.
Его действие завершилось 20 мая 2024 года. Президентские выборы на Украине в 2024 году были отменены, ссылаясь на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин считает, что, согласно предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
На Западе объяснили, почему Зеленский изменил свою позицию по выборам
10 декабря, 11:49
 
ОбществоУКРАИНАВладимир ЗеленскийНАТОДональд ТрампВладимир ПутинЗАПАДМировая экономикаМОСКВА
 
 
Заголовок открываемого материала