Зеленский сделал новое заявление об урегулировании конфликта на Украине

Зеленский сделал новое заявление об урегулировании конфликта на Украине

МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил о значительных шансах на достижение соглашения о завершении конфликта. "Будут встречи у меня с представителями президента Трампа, также будут встречи с нашими европейскими партнерами, со многими лидерами по фундаменту мира — политической договоренности об окончании войны. Сейчас шанс значителен", — написал он в своем Telegram-канале.При этом 12 декабря американский лидер обвинил главу киевского режима в отказе поддерживать его план. До этого Зеленский провел встречу с британским премьером Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, по итогам которой он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.Вчера издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится в ближайшие дни с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Берлине для обсуждения урегулирования на Украине.Ранее правительство ФРГ подтвердило, что канцлер Германии Фридрих Мерц проведет 15 декабря в Берлине встречу с Зеленским для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, затем к обсуждениям присоединится ряд лидеров ЕС и НАТО.На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".

