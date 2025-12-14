https://1prime.ru/20251214/zhurnalist-865522119.html

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Итальянский независимый журналист Элизео Бертолази, освещающий конфликт в Донбассе с 2014 года, заявил, что, несмотря на русофобские настроения в Европе, большинство итальянцев продолжают любить Россию. Ранее в начале ноября президент России Владимир Путин вручил Бертолази орден Дружбы, а в начале текущей недели подписал указ о приеме в российское гражданство. "Когда была трагедия в "Крокус сити холле", когда была такая трагедия - убили Дашу Дугину - вы не представляете, сколько букетов цветов несли простые люди-итальянцы. Они пришли к посольству, к консульству Российской Федерации, чтобы просто оставить эти цветы", - сказал Бертолази РИА Новости. Он пояснил, что, несмотря на высокий уровень русофобии в Европе и решения политиков, большинство итальянцев продолжают любить Россию. "Смотрите, какой уровень русофобии, смотрите, какие решения нашей политики, но большинство итальянского народа продолжает любить Россию", - отметил собеседник агентства. Бертолази - независимый журналист, политолог и глава итальянского отделения "Международного движения русофилов". Он написал книгу "Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста", в которой собраны сотни его статей по истории украинского кризиса.

