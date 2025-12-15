https://1prime.ru/20251215/aeroflot-865543401.html
"Аэрофлот" расширил продажу субсидированных билетов до 25 направлений
"Аэрофлот" расширил продажу субсидированных билетов до 25 направлений - 15.12.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" расширил продажу субсидированных билетов до 25 направлений
"Аэрофлот" впервые расширил количество направлений с субсидированными тарифами, доведя их до 25, сообщает Telegram-канал авиакомпании. | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T02:18+0300
2025-12-15T02:18+0300
2025-12-15T02:18+0300
экономика
аэрофлот
москва
бизнес
красноярск
санкт-петербург
владивосток
хабаровск
https://cdnn.1prime.ru/img/84270/88/842708863_0:177:3167:1958_1920x0_80_0_0_9bb3c952ea320b0b472dc6010fd8a36b.jpg
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. "Аэрофлот" впервые расширил количество направлений с субсидированными тарифами, доведя их до 25, сообщает Telegram-канал авиакомпании. "Впервые география субсидируемых государством перелётов расширяется до 25 направлений", — говорится в сообщении компании. Среди маршрутов, охваченных федеральной программой субсидирования на 2026 год, названы Москва, Красноярск, Санкт-Петербург, Хабаровск и Владивосток.В 2025 году стартовал эксперимент по продаже льготных и субсидируемых авиабилетов через интернет. Это предпринято с целью упростить процесс приобретения таких билетов и сократить время на проверку отчетности авиакомпаний, что требуется для предоставления им субсидий.
https://1prime.ru/20251204/indiya-865199338.html
москва
красноярск
санкт-петербург
владивосток
хабаровск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84270/88/842708863_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_35cfe206ec5b4b5e003eb5541819da51.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, москва, бизнес, красноярск, санкт-петербург, владивосток, хабаровск
Экономика, Аэрофлот, МОСКВА, Бизнес, Красноярск, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Владивосток, Хабаровск
"Аэрофлот" расширил продажу субсидированных билетов до 25 направлений
"Аэрофлот" впервые открыл продажу субсидированных билетов на 25 направлений
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ.
"Аэрофлот" впервые расширил количество направлений с субсидированными тарифами, доведя их до 25, сообщает Telegram-канал
авиакомпании.
"Впервые география субсидируемых государством перелётов расширяется до 25 направлений", — говорится в сообщении компании.
Среди маршрутов, охваченных федеральной программой субсидирования на 2026 год, названы Москва, Красноярск, Санкт-Петербург, Хабаровск и Владивосток.
В 2025 году стартовал эксперимент по продаже льготных и субсидируемых авиабилетов через интернет. Это предпринято с целью упростить процесс приобретения таких билетов и сократить время на проверку отчетности авиакомпаний, что требуется для предоставления им субсидий.
"Аэрофлот" рассказал об авиаперевозках между Россией и Индией