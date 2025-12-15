Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" расширил продажу субсидированных билетов до 25 направлений
"Аэрофлот" расширил продажу субсидированных билетов до 25 направлений
"Аэрофлот" расширил продажу субсидированных билетов до 25 направлений
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. "Аэрофлот" впервые расширил количество направлений с субсидированными тарифами, доведя их до 25, сообщает Telegram-канал авиакомпании. "Впервые география субсидируемых государством перелётов расширяется до 25 направлений", — говорится в сообщении компании. Среди маршрутов, охваченных федеральной программой субсидирования на 2026 год, названы Москва, Красноярск, Санкт-Петербург, Хабаровск и Владивосток.В 2025 году стартовал эксперимент по продаже льготных и субсидируемых авиабилетов через интернет. Это предпринято с целью упростить процесс приобретения таких билетов и сократить время на проверку отчетности авиакомпаний, что требуется для предоставления им субсидий.
"Аэрофлот" расширил продажу субсидированных билетов до 25 направлений

МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. "Аэрофлот" впервые расширил количество направлений с субсидированными тарифами, доведя их до 25, сообщает Telegram-канал авиакомпании.
"Впервые география субсидируемых государством перелётов расширяется до 25 направлений", — говорится в сообщении компании.
Среди маршрутов, охваченных федеральной программой субсидирования на 2026 год, названы Москва, Красноярск, Санкт-Петербург, Хабаровск и Владивосток.
В 2025 году стартовал эксперимент по продаже льготных и субсидируемых авиабилетов через интернет. Это предпринято с целью упростить процесс приобретения таких билетов и сократить время на проверку отчетности авиакомпаний, что требуется для предоставления им субсидий.
