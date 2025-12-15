Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" запустит дополнительные рейсы между Москвой и Дальним Востоком - 15.12.2025
"Аэрофлот" запустит дополнительные рейсы между Москвой и Дальним Востоком
"Аэрофлот" запустит дополнительные рейсы между Москвой и Дальним Востоком - 15.12.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" запустит дополнительные рейсы между Москвой и Дальним Востоком
Группа "Аэрофлот" запускает дополнительные рейсы между Москвой и городами Дальнего Востока в предновогодние даты повышенного спроса, сообщили в авиакомпании. | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T09:32+0300
2025-12-15T09:32+0300
бизнес
туризм
россия
москва
дальний восток
владивосток
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864980303_0:212:2953:1873_1920x0_80_0_0_c8ff21c7e74f76950bdcd60a768c1854.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" запускает дополнительные рейсы между Москвой и городами Дальнего Востока в предновогодние даты повышенного спроса, сообщили в авиакомпании. "Группа "Аэрофлот" вводит дополнительные рейсы... на зимний период повышенного спроса... Москва — Владивосток — Москва: один рейс 26/27 декабря (выполняет "Аэрофлот"), Москва — Хабаровск — Москва: два рейса 26/27 декабря и 27/28 декабря (выполняет "Аэрофлот"), Москва — Благовещенск — Москва: один рейс 27/28 декабря (выполняет авиакомпания "Россия")", - говорится в сообщении. Группа "Аэрофлот" добавляет, что следит за динамикой спроса на социально значимых направлениях и традиционно увеличивает число рейсов в случае повышенного спроса. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".
москва
дальний восток
владивосток
бизнес, туризм, россия, москва, дальний восток, владивосток, аэрофлот
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, Дальний Восток, Владивосток, Аэрофлот
"Аэрофлот" запустит дополнительные рейсы между Москвой и Дальним Востоком

Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" запускает дополнительные рейсы между Москвой и городами Дальнего Востока в предновогодние даты повышенного спроса, сообщили в авиакомпании.
"Группа "Аэрофлот" вводит дополнительные рейсы... на зимний период повышенного спроса... МоскваВладивосток — Москва: один рейс 26/27 декабря (выполняет "Аэрофлот"), Москва — Хабаровск — Москва: два рейса 26/27 декабря и 27/28 декабря (выполняет "Аэрофлот"), Москва — Благовещенск — Москва: один рейс 27/28 декабря (выполняет авиакомпания "Россия")", - говорится в сообщении.
Группа "Аэрофлот" добавляет, что следит за динамикой спроса на социально значимых направлениях и традиционно увеличивает число рейсов в случае повышенного спроса.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".
Бизнес Туризм РОССИЯ МОСКВА Дальний Восток Владивосток Аэрофлот
 
 
