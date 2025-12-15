https://1prime.ru/20251215/aeroflot-865551068.html

"Аэрофлот" запустит дополнительные рейсы между Москвой и Дальним Востоком

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" запускает дополнительные рейсы между Москвой и городами Дальнего Востока в предновогодние даты повышенного спроса, сообщили в авиакомпании. "Группа "Аэрофлот" вводит дополнительные рейсы... на зимний период повышенного спроса... Москва — Владивосток — Москва: один рейс 26/27 декабря (выполняет "Аэрофлот"), Москва — Хабаровск — Москва: два рейса 26/27 декабря и 27/28 декабря (выполняет "Аэрофлот"), Москва — Благовещенск — Москва: один рейс 27/28 декабря (выполняет авиакомпания "Россия")", - говорится в сообщении. Группа "Аэрофлот" добавляет, что следит за динамикой спроса на социально значимых направлениях и традиционно увеличивает число рейсов в случае повышенного спроса. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".

