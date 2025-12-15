Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго Казахстана: транзит газа в КНР через Казахстан выгоден для России - 15.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251215/akkenzhenov-865552893.html
Минэнерго Казахстана: транзит газа в КНР через Казахстан выгоден для России
2025-12-15T10:29+0300
2025-12-15T10:42+0300
газ
россия
казахстан
китай
рф
александр новак
газпром
газопровод "сила сибири"
https://cdnn.1prime.ru/img/76253/06/762530610_0:73:1400:861_1920x0_80_0_0_b3b54fd14402e83cacb278c23f208b5d.jpg
АСТАНА, 15 дек - ПРАЙМ. Транзит российского газа в Китай через Казахстан был бы выгоден для РФ из-за дополнительных объемов, которые бы оставались в Казахстане, заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов. Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в апреле нынешнего года говорил, что поставки газа из России в Китай через Казахстан невозможны, потому что проходящий между двумя азиатскими странами газопровод уже переполнен - по нему в КНР идет туркменский газ, а для транспортировки еще и российского газа по этому маршруту пришлось бы строить новый газопровод, что, по мнению посла, нереально. "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) в начале сентября подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". Однако ранее озвучивался и вариант маршрута "Силы Сибири 2" через Казахстан. "Я знаю, что наши коллеги из Российской Федерации серьезно рассматривают все-таки прокладку этого трубопровода через территорию Республики Казахстан, поскольку им это обеспечило бы дополнительное потребление газа. Мы говорим о дополнительных 35 миллиардах, которые будут транспортироваться в Китайскую Народную Республику, и о минимум 10 миллиардах, которые могли бы оставаться на территории республики. То есть для ресурсной страны, коей является Российская Федерация, данный проект, несомненно, интересен", - сказал Аккенженов. Вместе с тем он добавил, что этим международным проектом занимается внешнеполитическое ведомство, а министерство энергетики не может давать каких-то политических оценок. Глава казахстанского минэнерго отметил, что экономический эффект этого проекта, который бы проходил в будущем через территорию Казахстана, несомненен, это давало бы дополнительный транзит и увеличение объемов поставок. Вице-премьер РФ Александр Новак в ноябре прошлого года анонсировал разработку нового маршрута поставок российского газа в Китай через восток Казахстана. Тогда он говорил, что мощность трубопровода потенциально составит 35 миллиардов кубометров в год. Тогда же в ноябре вопрос нового маршрута рассматривался на уровне лидеров России и Казахстана. А в декабре Новак сообщил, что реализация проекта газопровода фактически запущена - начались расчеты, готовится технико-экономическое обоснование, идут переговоры. По его словам, мощность нового газопровода должна составить 45 миллиардов кубометров в год, 10 миллиардов из них планируется направлять на газификацию северо-восточных областей Казахстана. В конце апреля Аккенженов заявлял, что Казахстан рассматривает проекты газификации северных и восточных регионов страны, в частности строительство очереди трубопровода Сары-Арка, который соединит Акмолинскую область (север республики – ред.) и восток Казахстана, а также вариант доставки 10 миллиардов кубометров газа с территории России.
https://1prime.ru/20250423/gaz-856942904.html
https://1prime.ru/20251020/gaz-863727949.html
https://1prime.ru/20251210/gaz-865391278.html
казахстан
китай
рф
газ, россия, казахстан, китай, рф, александр новак, газпром, газопровод "сила сибири"
Газ, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, РФ, Александр Новак, Газпром, Газопровод "Сила Сибири"
10:29 15.12.2025 (обновлено: 10:42 15.12.2025)
 
Минэнерго Казахстана: транзит газа в КНР через Казахстан выгоден для России

Глава Минэнерго Казахстана: транзит газа в Китай через Казахстан выгоден для РФ

© Фото : Nord Stream AGСкладирование труб для строительства газопровода
Складирование труб для строительства газопровода - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
© Фото : Nord Stream AG
АСТАНА, 15 дек - ПРАЙМ. Транзит российского газа в Китай через Казахстан был бы выгоден для РФ из-за дополнительных объемов, которые бы оставались в Казахстане, заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в апреле нынешнего года говорил, что поставки газа из России в Китай через Казахстан невозможны, потому что проходящий между двумя азиатскими странами газопровод уже переполнен - по нему в КНР идет туркменский газ, а для транспортировки еще и российского газа по этому маршруту пришлось бы строить новый газопровод, что, по мнению посла, нереально.
Участок магистрального газопровода
Казахстан планирует увеличить транзит российского газа в Узбекистан
23 апреля, 08:26
"Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) в начале сентября подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". Однако ранее озвучивался и вариант маршрута "Силы Сибири 2" через Казахстан.
"Я знаю, что наши коллеги из Российской Федерации серьезно рассматривают все-таки прокладку этого трубопровода через территорию Республики Казахстан, поскольку им это обеспечило бы дополнительное потребление газа. Мы говорим о дополнительных 35 миллиардах, которые будут транспортироваться в Китайскую Народную Республику, и о минимум 10 миллиардах, которые могли бы оставаться на территории республики. То есть для ресурсной страны, коей является Российская Федерация, данный проект, несомненно, интересен", - сказал Аккенженов.
Флаг Сербии - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
В Сербии назвали запрет ЕС на транзит российского газа катастрофой
20 октября, 19:16
Вместе с тем он добавил, что этим международным проектом занимается внешнеполитическое ведомство, а министерство энергетики не может давать каких-то политических оценок. Глава казахстанского минэнерго отметил, что экономический эффект этого проекта, который бы проходил в будущем через территорию Казахстана, несомненен, это давало бы дополнительный транзит и увеличение объемов поставок.
Вице-премьер РФ Александр Новак в ноябре прошлого года анонсировал разработку нового маршрута поставок российского газа в Китай через восток Казахстана. Тогда он говорил, что мощность трубопровода потенциально составит 35 миллиардов кубометров в год. Тогда же в ноябре вопрос нового маршрута рассматривался на уровне лидеров России и Казахстана. А в декабре Новак сообщил, что реализация проекта газопровода фактически запущена - начались расчеты, готовится технико-экономическое обоснование, идут переговоры. По его словам, мощность нового газопровода должна составить 45 миллиардов кубометров в год, 10 миллиардов из них планируется направлять на газификацию северо-восточных областей Казахстана.
В конце апреля Аккенженов заявлял, что Казахстан рассматривает проекты газификации северных и восточных регионов страны, в частности строительство очереди трубопровода Сары-Арка, который соединит Акмолинскую область (север республики – ред.) и восток Казахстана, а также вариант доставки 10 миллиардов кубометров газа с территории России.
Газ - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Эксперт оценил перспективу поставок российского газа для хаба в Турции
10 декабря, 09:33
 
ГазРОССИЯКАЗАХСТАНКИТАЙРФАлександр НовакГазпромГазопровод "Сила Сибири"
 
 
