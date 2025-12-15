https://1prime.ru/20251215/aktivy-865554584.html
Каллас: ЕС может принять решение по российским активам большинством голосов
Каллас: ЕС может принять решение по российским активам большинством голосов - 15.12.2025, ПРАЙМ
Каллас: ЕС может принять решение по российским активам большинством голосов
15.12.2025
БРЮССЕЛЬ, 15 дек - ПРАЙМ. ЕС может принять решение по активам РФ простым большинством, но если Бельгия откажется, хранящиеся у нее активы задействованы в кредите не будут, признала глава евродипломатии Кая Каллас. "У нас есть решение квалифицированным большинством, но без Бельгии, я думаю, это будет сложно, потому что у них большая часть активов, и я думаю, что это важно, чтобы они были с нами", - сказала она перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Каллас: ЕС может принять решение по российским активам большинством голосов
Каллас заявила, что ЕС может принять решение по активам России простым большинством