Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каллас: ЕС может принять решение по российским активам большинством голосов - 15.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251215/aktivy-865554584.html
Каллас: ЕС может принять решение по российским активам большинством голосов
Каллас: ЕС может принять решение по российским активам большинством голосов - 15.12.2025, ПРАЙМ
Каллас: ЕС может принять решение по российским активам большинством голосов
ЕС может принять решение по активам РФ простым большинством, но если Бельгия откажется, хранящиеся у нее активы задействованы в кредите не будут, признала глава | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T11:00+0300
2025-12-15T11:00+0300
россия
мировая экономика
рф
бельгия
киев
кая каллас
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 дек - ПРАЙМ. ЕС может принять решение по активам РФ простым большинством, но если Бельгия откажется, хранящиеся у нее активы задействованы в кредите не будут, признала глава евродипломатии Кая Каллас. "У нас есть решение квалифицированным большинством, но без Бельгии, я думаю, это будет сложно, потому что у них большая часть активов, и я думаю, что это важно, чтобы они были с нами", - сказала она перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
https://1prime.ru/20251213/plan-865516217.html
рф
бельгия
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, рф, бельгия, киев, кая каллас, ес, мид
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, БЕЛЬГИЯ, Киев, Кая Каллас, ЕС, МИД
11:00 15.12.2025
 
Каллас: ЕС может принять решение по российским активам большинством голосов

Каллас заявила, что ЕС может принять решение по активам России простым большинством

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Еврокомиссия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 15 дек - ПРАЙМ. ЕС может принять решение по активам РФ простым большинством, но если Бельгия откажется, хранящиеся у нее активы задействованы в кредите не будут, признала глава евродипломатии Кая Каллас.
"У нас есть решение квалифицированным большинством, но без Бельгии, я думаю, это будет сложно, потому что у них большая часть активов, и я думаю, что это важно, чтобы они были с нами", - сказала она перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
СМИ: Четыре страны выступили с критикой плана ЕС по активам России
13 декабря, 17:44
 
РОССИЯМировая экономикаРФБЕЛЬГИЯКиевКая КалласЕСМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала