СМИ заявили о нарастающих разногласиях в Европе из-за активов России - 15.12.2025
https://1prime.ru/20251215/aktivy-865580538.html
СМИ заявили о нарастающих разногласиях в Европе из-за активов России
СМИ заявили о нарастающих разногласиях в Европе из-за активов России - 15.12.2025, ПРАЙМ
СМИ заявили о нарастающих разногласиях в Европе из-за активов России
Количество стран, выступающих против плана по изъятию российских активов, выросло до семи, сообщает Euractiv. | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T23:02+0300
2025-12-15T23:02+0300
в мире
бельгия
киев
москва
роберт фицо
виктор орбан
euroclear
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799293_0:0:2428:1365_1920x0_80_0_0_f164ee5fed1f660947bdc8b96d999db5.jpg
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Количество стран, выступающих против плана по изъятию российских активов, выросло до семи, сообщает Euractiv."В пятницу Италия, Болгария и Мальта опубликовали совместное заявление с Бельгией, призывая ЕС рассмотреть "альтернативные варианты" кредитования, в том числе выпуск общего долгового обязательства. Их призывы в выходные поддержала Чехия", — говорится в публикации.Как отмечает портал, позднее против предложенной схемы выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Затем к этой позиции присоединился премьер Словакии Роберт Фицо, заявив, что не одобрит использование российских активов для финансирования военных расходов Киева.После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Поэтому Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае принятия такого решения.
бельгия
киев
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799293_155:0:1975:1365_1920x0_80_0_0_41f9e9545765b2f786df1beee38539ef.jpg
1920
1920
true
В мире, БЕЛЬГИЯ, Киев, МОСКВА, Роберт Фицо, Виктор Орбан, Euroclear, ЕС
23:02 15.12.2025
 
СМИ заявили о нарастающих разногласиях в Европе из-за активов России

Euractiv: уже семь государств ЕС не поддержали операции с активами России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Количество стран, выступающих против плана по изъятию российских активов, выросло до семи, сообщает Euractiv.
"В пятницу Италия, Болгария и Мальта опубликовали совместное заявление с Бельгией, призывая ЕС рассмотреть "альтернативные варианты" кредитования, в том числе выпуск общего долгового обязательства. Их призывы в выходные поддержала Чехия", — говорится в публикации.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Каллас заявила, что дискуссия по использованию активов России идет сложно
21:35
Как отмечает портал, позднее против предложенной схемы выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Затем к этой позиции присоединился премьер Словакии Роберт Фицо, заявив, что не одобрит использование российских активов для финансирования военных расходов Киева.
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Поэтому Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае принятия такого решения.
Доллары - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Глава торговой палаты оценил ущерб США от санкций против России
22:33
 
В миреБЕЛЬГИЯКиевМОСКВАРоберт ФицоВиктор ОрбанEuroclearЕС
 
 
