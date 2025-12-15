СМИ заявили о нарастающих разногласиях в Европе из-за активов России
Euractiv: уже семь государств ЕС не поддержали операции с активами России
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Количество стран, выступающих против плана по изъятию российских активов, выросло до семи, сообщает Euractiv.
Как отмечает портал, позднее против предложенной схемы выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Затем к этой позиции присоединился премьер Словакии Роберт Фицо, заявив, что не одобрит использование российских активов для финансирования военных расходов Киева.
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Поэтому Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае принятия такого решения.