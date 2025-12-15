https://1prime.ru/20251215/aktivy-865581020.html

Дерзкий шаг ЕС с активами России вызвал критику в Германии

Дерзкий шаг ЕС с активами России вызвал критику в Германии - 15.12.2025, ПРАЙМ

Дерзкий шаг ЕС с активами России вызвал критику в Германии

Заморозка Евросоюзом российских активов на неопределенный срок, без учета возможного мирного соглашения, станет беспрецедентным шагом, пишет Junge Welt. | 15.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Заморозка Евросоюзом российских активов на неопределенный срок, без учета возможного мирного соглашения, станет беспрецедентным шагом, пишет Junge Welt."Даже во время двух мировых войн немецкое государственное имущество за рубежом лишь блокировалось, но не конфисковывалось. Очевидно, в ЕС понимали риск такого решения. Поэтому оно было принято не на обычном заседании Совета, где из-за сопротивления Венгрии согласия ожидать не приходилось, а обходным путем с простым большинством голосов", — отмечает издание.Автор публикации также подчеркнул, что процедура принятия решения отражает признание трудностей, в которые ЕС "ввязался" из-за слепой поддержки Украины, так как регламент изначально предназначался для непредвиденных экономических кризисов.В прошлую пятницу глава Европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что страны ЕС бессрочно заблокируют замороженные российские резервы. По ее словам, 210 миллиардов евро российских средств останутся на территории Евросоюза, если только Москва полностью не выплатит репарации Киеву.После российский Центробанк подал иск против депозитария Euroclear из-за ситуации с активами. Регулятор назвал планы Еврокомиссии использовать замороженные средства незаконными, а также оставляет за собой право без уведомления защищать права и оспорит действия ЕК в компетентных органах.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разногласия Запада в вопросе российских активов феноменальной ситуацией. Он добавил, что Европа хочет потратить украденные средства на поддержку военной машины Киева.Ситуация с активамиПосле начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд.Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро утверждал, что решение о конфискации активов могут принять на саммите Евросоюза 18 декабря.

