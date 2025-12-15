https://1prime.ru/20251215/aktivy-865582128.html

2025-12-15T23:20+0300

2025-12-15T23:20+0300

2025-12-15T23:20+0300

мировая экономика

бельгия

европа

москва

euroclear

ес

МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Афера ЕС с российскими активами — это отчаянная попыткой европейских лидеров сохранить свою власть, которую они неизбежно потеряют, пишет словацкое издание Slovo."Этот шаг представляет собой ставку на единственную последнюю карту — самоубийство. <…> Эскалируя разрушительную войну, они хотят сохранить свою власть, потому что неизбежно ее потеряют", — говорится в материале.Издание подчеркивает, что последствия такого решения будут ощущаться в Евросоюзе на протяжении многих поколений.Ситуация с активамиПосле начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины (Почти на 300 миллиардов евро) российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд.

