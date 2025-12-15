Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Афера ЕС с российскими активами — это отчаянная попыткой европейских лидеров сохранить свою власть, которую они неизбежно потеряют, пишет словацкое издание Slovo."Этот шаг представляет собой ставку на единственную последнюю карту — самоубийство. &lt;…&gt; Эскалируя разрушительную войну, они хотят сохранить свою власть, потому что неизбежно ее потеряют", — говорится в материале.Издание подчеркивает, что последствия такого решения будут ощущаться в Евросоюзе на протяжении многих поколений.Ситуация с активамиПосле начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины (Почти на 300 миллиардов евро) российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд.
23:20 15.12.2025
 
"Неизбежно потеряют". В Европе сделали заявление о российских активах

Slovo: афера ЕС с российскими активами не поможет ему удержать власть

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Omar Havana
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Афера ЕС с российскими активами — это отчаянная попыткой европейских лидеров сохранить свою власть, которую они неизбежно потеряют, пишет словацкое издание Slovo.
"Этот шаг представляет собой ставку на единственную последнюю карту — самоубийство. <…> Эскалируя разрушительную войну, они хотят сохранить свою власть, потому что неизбежно ее потеряют", — говорится в материале.
Издание подчеркивает, что последствия такого решения будут ощущаться в Евросоюзе на протяжении многих поколений.
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины (Почти на 300 миллиардов евро) российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд.
