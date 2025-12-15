https://1prime.ru/20251215/aktivy-865582453.html

Лавров заявил, что в Европе пытаются заглушить здравые голоса

МОСКВА, 15 дек – ПРАЙМ. Здравые голоса в Европе, высказывающиеся насчет идеи своровать российские активы, пытаются заглушить из Брюсселя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сейчас они, правда, начинают ругаться между собой – можно ли своровать российские деньги? Какие-то здравые голоса там звучат, но их пытаются потопить в "окриках" из Брюсселя", - сказал он в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана". Говоря об "окриках из Брюсселя", министр отметил, что главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен не зря во многих СМИ именуют "фюрер Урсула". Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

