Иранский риал побил новый антирекорд по отношению к доллару

ТЕГЕРАН, 15 дек - ПРАЙМ. Курс иранского риала по отношению к доллару продолжает стремительно падать с начала декабря, новый антирекорд национальная валюта Ирана побила с воскресенья на понедельник, когда стоимость одного доллара по свободному курсу достигла 1,3 миллиона риалов, сообщает ряд иранских сайтов, отслеживающих рыночный курс валюты. Первого декабря планка стоимости одного доллара по свободному курсу достигла в исламской республике рекордного значения за всю историю, установившись на отметке 1,19 миллиона риалов. С этого момента стоимость иранского риала продолжает резко снижаться с каждым днем. Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным главы ЦБ Ирана Мохаммада Фарзина, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), национальная валюта, риал, стремительно ослабляется. Так, в сентябре-октябре 2025 года иранский риал достиг рекордно низкого уровня по отношению к доллару: один доллар стоил порядка 1,17 миллиона риалов по неофициальному курсу. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. В конце ноября президент Ирана Масуд Пезешкиан на фоне высокой инфляции издал указ о деноминации валюты. Национальной валютой, согласно ранее опубликованному тексту инициативы, как и прежде, останется риал. Предложения об установлении единицей нацвалюты "тумана" - неофициальной, но популярной в народе денежной единицы, - не получили поддержки. Риал будет состоять из ста керанов - более мелкой единицы, носящей историческое название национальной валюты, которая была в ходу в Иране в XIX - первой трети XX века. Период постепенного перехода на утвержденную парламентом валюту займет три года, в это время разрешено использование денежных знаков как старого, так и нового типа. Центробанк Ирана обязан начать переходный период в течение двух лет с момента, когда указанный законопроект станет обязательным к исполнению. В начале октября член парламентской комиссии Ирана по экономическим вопросам Фарид Мусави заявил РИА Новости, что власти Ирана деноминацией национальной валюты стремятся снизить издержки на печать банкнот и упростить финансовые расчеты. Он также отметил, что рядовые граждане Ирана последствия валютной реформы почувствуют лишь со временем. По его словам, правительство предусмотрело необходимый период времени для распространения нового риала по стране. Как сказал Мусави, для иранцев это больше скажется с психологической точки зрения, нежели чем с экономической.

