Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Vesta дистанционным пуском двигателя - 15.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251215/avtovaz-865565364.html
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Vesta дистанционным пуском двигателя
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Vesta дистанционным пуском двигателя - 15.12.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Vesta дистанционным пуском двигателя
"АвтоВАЗ" начал продажи автомобилей Lada Vesta 2026 модельного года с системами бесключевого доступа, дистанционного запуска двигателя и обновленной... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T14:01+0300
2025-12-15T14:01+0300
бизнес
автоваз
lada
lada vision 4x4
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864781956_75:0:1207:637_1920x0_80_0_0_02579421d6cd5be4c5e108bcc74fd665.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" начал продажи автомобилей Lada Vesta 2026 модельного года с системами бесключевого доступа, дистанционного запуска двигателя и обновленной мультимедиа, сообщил производитель. "Lada объявляет о старте продаж Vesta 2026 модельного года. Автомобили этого семейства стали ещё комфортнее и технологичнее. Обновления включают новую электронную архитектуру с ключ-картой с функциями бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя, обновлённую мультимедийную систему EnjoY с проекционным решением PlayAuto с экосистемой сервисов "Сбера" и партнеров", - говорится в сообщении. Как подчеркивает производитель, рекомендованная розничная цена базовой комплектации Lada Vesta остается неизменной - от 1,5 миллионов рублей. "Стоимость комплекса технологических обновлений 2026 модельного года, повышающих комфорт и функциональность, составит от 54 тысяч рублей", - отмечает "АвтоВАЗ". Все версии Vesta 2026 модельного года получили автоматические передние стеклоподъемники, а также для всего семейства стал доступен цвет "Тайфун" (серый металлик), который ранее можно было выбрать только для спортивных модификаций.
https://1prime.ru/20251212/avtovaz-865491076.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864781956_216:0:1065:637_1920x0_80_0_0_88ea5ba749f88a3d0902539ed300b7cf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, автоваз, lada, lada vision 4x4
Бизнес, АвтоВАЗ, Lada, Lada Vision 4x4
14:01 15.12.2025
 
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Vesta дистанционным пуском двигателя

"АвтоВАЗ" начал продажи новых автомобилей Lada Vesta 2026 модельного года

© РИА Новости . Пресс-служба ПАО "АВТОВАЗ" | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Vesta
Автомобиль Lada Vesta - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Автомобиль Lada Vesta . Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба ПАО "АВТОВАЗ"
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" начал продажи автомобилей Lada Vesta 2026 модельного года с системами бесключевого доступа, дистанционного запуска двигателя и обновленной мультимедиа, сообщил производитель.
"Lada объявляет о старте продаж Vesta 2026 модельного года. Автомобили этого семейства стали ещё комфортнее и технологичнее. Обновления включают новую электронную архитектуру с ключ-картой с функциями бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя, обновлённую мультимедийную систему EnjoY с проекционным решением PlayAuto с экосистемой сервисов "Сбера" и партнеров", - говорится в сообщении.
Как подчеркивает производитель, рекомендованная розничная цена базовой комплектации Lada Vesta остается неизменной - от 1,5 миллионов рублей. "Стоимость комплекса технологических обновлений 2026 модельного года, повышающих комфорт и функциональность, составит от 54 тысяч рублей", - отмечает "АвтоВАЗ".
Все версии Vesta 2026 модельного года получили автоматические передние стеклоподъемники, а также для всего семейства стал доступен цвет "Тайфун" (серый металлик), который ранее можно было выбрать только для спортивных модификаций.
Lada Granta
"АвтоВАЗ" проведет дополнительную проверку некоторых Lada Granta
12 декабря, 19:20
 
БизнесАвтоВАЗLadaLada Vision 4x4
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала