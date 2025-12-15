https://1prime.ru/20251215/avtovaz-865565364.html

"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Vesta дистанционным пуском двигателя

"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Vesta дистанционным пуском двигателя - 15.12.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Vesta дистанционным пуском двигателя

"АвтоВАЗ" начал продажи автомобилей Lada Vesta 2026 модельного года с системами бесключевого доступа, дистанционного запуска двигателя и обновленной... | 15.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-15T14:01+0300

2025-12-15T14:01+0300

2025-12-15T14:01+0300

бизнес

автоваз

lada

lada vision 4x4

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864781956_75:0:1207:637_1920x0_80_0_0_02579421d6cd5be4c5e108bcc74fd665.jpg

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" начал продажи автомобилей Lada Vesta 2026 модельного года с системами бесключевого доступа, дистанционного запуска двигателя и обновленной мультимедиа, сообщил производитель. "Lada объявляет о старте продаж Vesta 2026 модельного года. Автомобили этого семейства стали ещё комфортнее и технологичнее. Обновления включают новую электронную архитектуру с ключ-картой с функциями бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя, обновлённую мультимедийную систему EnjoY с проекционным решением PlayAuto с экосистемой сервисов "Сбера" и партнеров", - говорится в сообщении. Как подчеркивает производитель, рекомендованная розничная цена базовой комплектации Lada Vesta остается неизменной - от 1,5 миллионов рублей. "Стоимость комплекса технологических обновлений 2026 модельного года, повышающих комфорт и функциональность, составит от 54 тысяч рублей", - отмечает "АвтоВАЗ". Все версии Vesta 2026 модельного года получили автоматические передние стеклоподъемники, а также для всего семейства стал доступен цвет "Тайфун" (серый металлик), который ранее можно было выбрать только для спортивных модификаций.

https://1prime.ru/20251212/avtovaz-865491076.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, автоваз, lada, lada vision 4x4