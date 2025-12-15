"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Vesta дистанционным пуском двигателя

https://1prime.ru/20251215/avtovaz-865565364.html
2025-12-15T14:01+0300
бизнес
автоваз
lada
lada vision 4x4
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" начал продажи автомобилей Lada Vesta 2026 модельного года с системами бесключевого доступа, дистанционного запуска двигателя и обновленной мультимедиа, сообщил производитель. "Lada объявляет о старте продаж Vesta 2026 модельного года. Автомобили этого семейства стали ещё комфортнее и технологичнее. Обновления включают новую электронную архитектуру с ключ-картой с функциями бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя, обновлённую мультимедийную систему EnjoY с проекционным решением PlayAuto с экосистемой сервисов "Сбера" и партнеров", - говорится в сообщении. Как подчеркивает производитель, рекомендованная розничная цена базовой комплектации Lada Vesta остается неизменной - от 1,5 миллионов рублей. "Стоимость комплекса технологических обновлений 2026 модельного года, повышающих комфорт и функциональность, составит от 54 тысяч рублей", - отмечает "АвтоВАЗ". Все версии Vesta 2026 модельного года получили автоматические передние стеклоподъемники, а также для всего семейства стал доступен цвет "Тайфун" (серый металлик), который ранее можно было выбрать только для спортивных модификаций.
