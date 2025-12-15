https://1prime.ru/20251215/bank-865558399.html

Т-Банк перевел все функции мобильного приложения на китайский язык

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Т-Банк перевел все ключевые разделы и функции мобильного приложения на китайский язык, говорится в пресс-релизе кредитной организации. "Т-Банк перевел все ключевые разделы и функции мобильного приложения на китайский язык. После запуска поддержки и банкоматов на китайском это стало финальным шагом к формированию полного набора услуг для китаеязычной аудитории", - говорится в релизе. Отмечается, что китайский стал пятым дополнительным языком, на котором работает приложение Т-Банка. Сейчас в приложении также доступны английский, узбекский, таджикский и киргизский языки. "Мы наблюдаем рост спроса граждан КНР на российские финтех-сервисы: с 2023 по 2025 год число клиентов Т-Банка из Китая увеличилось более чем в 4 раза. Поэтому мы адаптируем свои продукты под растущую китаеязычную аудиторию. В этом году мы запустили банкоматы и поддержку на китайском языке в режиме 24/7. Теперь перевели на китайский главное – мобильное приложение", - прокомментировала директор по развитию розничных сегментов Т-Банка Вера Лейченко. Ее слова приводятся в релизе. Она добавила, что Т-Банк приветствует развитие партнерства с Китаем и готов предоставлять новые передовые технологические решения для физлиц и для бизнеса. В банке рассказали, как выбрать китайский язык в приложении. Для этого на главной странице мобильного приложения Т-Банка перейти в раздел "Профиль", потом перейти в "Настройки" и в разделе "Общие" выбрать язык. Также иностранные граждане могут выбрать китайский язык на странице заказа дебетовой карты.

