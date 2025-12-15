Более половины бельгийцев выступают против использования активов

https://1prime.ru/20251215/belgiya-865572072.html

БРЮССЕЛЬ, 15 дек – ПРАЙМ. Более двух третей бельгийцев выступают против использования российских активов для финансирования Украины, поддерживая позицию премьера страны Барта Де Вевера, следует из опроса Le Soir-RTL-Ipsos-Het Laatste Nieuws-VTM. На прошлой неделе премьер Бельгии Барт де Вевер назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать российские активы для Украины и не исключил подачу обращения в суд в случае решения использовать замороженные российские активы для финансирования Украины. "Это новость, которая придаст дополнительную поддержку Барту Де Веверу за несколько дней до саммита ЕС. Согласно нашему большому барометру Le Soir-RTL-Ipsos-Het Laatste Nieuws-VTM, 67% бельгийцев не хотят, чтобы правительство соглашалось использовать активы ЦБ России, в основном замороженные в Бельгии, для финансирования помощи Украине", - говорится в материале. Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение. Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

2025

