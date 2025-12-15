Биржи АТР закрылись снижением

https://1prime.ru/20251215/birzha-865547863.html

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) начали новую неделю снижением, следуя за динамикой на Уолл-стрит на предыдущих торгах, свидетельствуют данные торгов. На 7.26 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снижается на 0,11%, до 3 884,93 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,38%, до 2 463,96 пункта; гонконгский Hang Seng Index - на 0,98%, до 25 722 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 сокращается на 0,83%, до 8 624,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,52%, до 50 065,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,61%, до 4 099,9 пункта. Мировые рынки обращают внимание на "красное" закрытие бирж США в пятницу. По итогам торгов последнего дня предыдущей недели технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны фондовые биржи Азии, закрылся снижением на 1,69%, индексы Dow Jones и S&P 500 - на 0,51% и 1,07% соответственно. В понедельник инвесторы оценивают и макроэкономическую статистику. Так, объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам января-ноября вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 45,6 триллиона юаней (около 6,5 триллиона долларов), следует из данных государственного статистического бюро страны. При этом отдельно в ноябре показатель вырос на 1,3% год к году, составив 4,389 триллиона юаней (около 622 миллиардов долларов).

