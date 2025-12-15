https://1prime.ru/20251215/birzha-865570170.html

Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 упала на Петербургской бирже в понедельник

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже в понедельник упала по территориальному индексу Европейской части России на 5,95%, марка Аи-95 подешевела на 6,5%, следует из материалов торгов. Правительство России рассматривает продление ограничений на экспорт топлива до февраля включительно, сообщили ранее в понедельник РИА Новости источники, знакомые с обсуждениями. Так, тонна бензина Аи-92 к закрытию торгов понедельника подешевела до 53 380 рублей, Аи-95 - до 63 197 рублей. Также по итогам торговой сессии подешевело дизельное топливо. Цена на летний сорт снизилась на 2,96%, до 53 630 рублей за тонну, на зимний - на 1,2%, до 66 041 рубля. Межсезонное дизтопливо подешевело на 0,28% - до 53 995 рублей за тонну. Цена на мазут снизилась на 0,49%, до 14 476 рублей за тонну, на сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 0,02%, до 19 954 рублей. Эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует до конца 2025 года. Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. В конце октября биржевые цены начали снижаться. А вслед за ними и розничные: по данным Росстата, в середине ноября бензин на российских АЗС подешевел впервые с весны 2024 года.

