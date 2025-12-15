https://1prime.ru/20251215/birzhi-865559874.html

"Уйдут в плюс". Российский рынок акций оживился в конце года

"Уйдут в плюс". Российский рынок акций оживился в конце года - 15.12.2025, ПРАЙМ

"Уйдут в плюс". Российский рынок акций оживился в конце года

15.12.2025

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Предпоследнюю полную торговую неделю года российский рынок начинает в небольшом минусе, тем не менее удерживаясь над 2700 п. Пока с начала года бенчмарк в минусе примерно на 5%, но есть немалые шансы завершить год на положительной территории. Ключевой переменной остается геополитика. Переговорный процесс по Украине продолжается, причем активный. Не все сигналы однозначны, но вероятность достижения мирного соглашения определенно стала выше. Продвижение на дипломатическом треке может поддержать предновогодний спрос на акции. Правда, настораживающей остается ситуация вокруг замороженных российских активов. 18-19 декабря их будущее обсудят на саммите ЕС. Денежно-кредитная политика ЦБ – другая важная тема в фокусе внимания инвесторов. В пятницу регулятор проведет заседание, и ключевая ставка может быть снижена в пятый раз подряд. Базовые ожидания – минус 50 б.п., и 16%, но в этот раз все не так однозначно. Возможен и сюрприз "под елочкой" в виде большего шага снижения, например, в виде -75 б.п., и 15,75%. Оперативные данные по инфляции указывают на ее устойчивое снижение, в том числе в годовом выражении. 17 декабря выйдет последний перед заседанием ЦБ отчет Росстата по инфляции, и внимание к нему будет высоким. Так или иначе снижение "ключа" априори благоприятно для рынка акций. Одновременно это негатив для рубля. Помимо монетарного фактора, в концовке года на курс нацвалюты оказывает давление сезонный всплеск расходов компаний и потребителей, в том числе на импорт. Смягчение с 8 декабря ограничений на вывод валюты тоже может ослаблять рубль.Ждем доллар у 82-83, юань у 11,5-11,7 перед Новым годом. Ослабление рубля способно поддержать акции экспортеров, превалирующих в составе индекса Мосбиржи. Таким образом, при благоприятном раскладе российский рынок акций может завершить год на уровне 2800-2850 п. Что касается предстоящей недели, то технически задача остается прежней – преодоление зоны сопротивления на 2750-2770 п., снижу ближняя поддержка располагается на 2680-2700 п.Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"

