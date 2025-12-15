Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уйдут в плюс". Российский рынок акций оживился в конце года - 15.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251215/birzhi-865559874.html
"Уйдут в плюс". Российский рынок акций оживился в конце года
"Уйдут в плюс". Российский рынок акций оживился в конце года - 15.12.2025, ПРАЙМ
"Уйдут в плюс". Российский рынок акций оживился в конце года
Предпоследнюю полную торговую неделю года российский рынок начинает в небольшом минусе, тем не менее удерживаясь над 2700 п. Пока с начала года бенчмарк в... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T12:27+0300
2025-12-15T12:28+0300
мнения аналитиков
рынок
ес
мосбиржа
росстат
александр бахтин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865559874.jpg?1765790930
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Предпоследнюю полную торговую неделю года российский рынок начинает в небольшом минусе, тем не менее удерживаясь над 2700 п. Пока с начала года бенчмарк в минусе примерно на 5%, но есть немалые шансы завершить год на положительной территории. Ключевой переменной остается геополитика. Переговорный процесс по Украине продолжается, причем активный. Не все сигналы однозначны, но вероятность достижения мирного соглашения определенно стала выше. Продвижение на дипломатическом треке может поддержать предновогодний спрос на акции. Правда, настораживающей остается ситуация вокруг замороженных российских активов. 18-19 декабря их будущее обсудят на саммите ЕС. Денежно-кредитная политика ЦБ – другая важная тема в фокусе внимания инвесторов. В пятницу регулятор проведет заседание, и ключевая ставка может быть снижена в пятый раз подряд. Базовые ожидания – минус 50 б.п., и 16%, но в этот раз все не так однозначно. Возможен и сюрприз "под елочкой" в виде большего шага снижения, например, в виде -75 б.п., и 15,75%. Оперативные данные по инфляции указывают на ее устойчивое снижение, в том числе в годовом выражении. 17 декабря выйдет последний перед заседанием ЦБ отчет Росстата по инфляции, и внимание к нему будет высоким. Так или иначе снижение "ключа" априори благоприятно для рынка акций. Одновременно это негатив для рубля. Помимо монетарного фактора, в концовке года на курс нацвалюты оказывает давление сезонный всплеск расходов компаний и потребителей, в том числе на импорт. Смягчение с 8 декабря ограничений на вывод валюты тоже может ослаблять рубль.Ждем доллар у 82-83, юань у 11,5-11,7 перед Новым годом. Ослабление рубля способно поддержать акции экспортеров, превалирующих в составе индекса Мосбиржи. Таким образом, при благоприятном раскладе российский рынок акций может завершить год на уровне 2800-2850 п. Что касается предстоящей недели, то технически задача остается прежней – преодоление зоны сопротивления на 2750-2770 п., снижу ближняя поддержка располагается на 2680-2700 п.Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
https://1prime.ru/20251212/birzha-865460440.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Александр Бахтин,
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856877188_0:262:2048:2310_100x100_80_0_0_d4663702fea07584b68d1e8ad0c622c6.jpg
Александр Бахтин,
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856877188_0:262:2048:2310_100x100_80_0_0_d4663702fea07584b68d1e8ad0c622c6.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, ес, мосбиржа, росстат, александр бахтин
Мнения аналитиков, Рынок, ЕС, Мосбиржа, Росстат, Александр Бахтин
12:27 15.12.2025 (обновлено: 12:28 15.12.2025)
 
"Уйдут в плюс". Российский рынок акций оживился в конце года

Инвестстратег Бахтин назвал факторы, толкающие биржи в плюс к концу года

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Александр Бахтин, инвестиционный стратег Гарда Капитал
Александр Бахтин,
Инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
Все материалы
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Предпоследнюю полную торговую неделю года российский рынок начинает в небольшом минусе, тем не менее удерживаясь над 2700 п. Пока с начала года бенчмарк в минусе примерно на 5%, но есть немалые шансы завершить год на положительной территории.
Ключевой переменной остается геополитика. Переговорный процесс по Украине продолжается, причем активный. Не все сигналы однозначны, но вероятность достижения мирного соглашения определенно стала выше. Продвижение на дипломатическом треке может поддержать предновогодний спрос на акции.
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Московская биржа предложит брокерам сервис скоринга новых клиентов
12 декабря, 06:52
Правда, настораживающей остается ситуация вокруг замороженных российских активов. 18-19 декабря их будущее обсудят на саммите ЕС.
Денежно-кредитная политика ЦБ – другая важная тема в фокусе внимания инвесторов. В пятницу регулятор проведет заседание, и ключевая ставка может быть снижена в пятый раз подряд. Базовые ожидания – минус 50 б.п., и 16%, но в этот раз все не так однозначно. Возможен и сюрприз "под елочкой" в виде большего шага снижения, например, в виде -75 б.п., и 15,75%. Оперативные данные по инфляции указывают на ее устойчивое снижение, в том числе в годовом выражении. 17 декабря выйдет последний перед заседанием ЦБ отчет Росстата по инфляции, и внимание к нему будет высоким.
Так или иначе снижение "ключа" априори благоприятно для рынка акций. Одновременно это негатив для рубля. Помимо монетарного фактора, в концовке года на курс нацвалюты оказывает давление сезонный всплеск расходов компаний и потребителей, в том числе на импорт.
Смягчение с 8 декабря ограничений на вывод валюты тоже может ослаблять рубль.
Ждем доллар у 82-83, юань у 11,5-11,7 перед Новым годом. Ослабление рубля способно поддержать акции экспортеров, превалирующих в составе индекса Мосбиржи.
Таким образом, при благоприятном раскладе российский рынок акций может завершить год на уровне 2800-2850 п. Что касается предстоящей недели, то технически задача остается прежней – преодоление зоны сопротивления на 2750-2770 п., снижу ближняя поддержка располагается на 2680-2700 п.
Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковРынокЕСМосбиржаРосстатАлександр Бахтин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала