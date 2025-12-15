В Бразилии протестуют против возможного снижения сроков заключения

https://1prime.ru/20251215/brazilija-865546388.html

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 дек - ПРАЙМ. Бразильцы вышли на улицы крупных городов, протестуя против возможного снижения сроков заключения за попытку госпереворота в отношении экс-президента Жаира Болсонару и других осуждённых, передает корреспондент РИА Новости. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении парламента. Наиболее крупные акции протеста прошли в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, в них приняли участие десятки тысяч человек. На пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро протест проходил под лозунгами "Конгресс – враг народа" и "Нет амнистии". Законопроект был выдвинут правыми силами с целью смягчения приговоров осужденным за участие в попытке госпереворота после того, как предыдущая инициатива по предоставлению им амнистии провалилась. Нынешнее предложение было недавно одобрено подавляющим большинством голосов в палате депутатов и теперь ожидает одобрения в сенате, голосование по которому, как предполагается, состоится во вторник, 16 декабря. Верховный суд Бразилии в начале сентября признал 70-летнего Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота и приговорил его к 27 годам и трем месяцам тюрьмы. Это стало первым случаем в истории страны, когда бывшего президента признали виновным в преступлениях против демократии.

