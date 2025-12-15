https://1prime.ru/20251215/brazilija-865546388.html
В Бразилии протестуют против возможного снижения сроков заключения
2025-12-15T06:14+0300
2025-12-15T06:14+0300
2025-12-15T06:14+0300
общество
мировая экономика
бразилия
верховный суд
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 дек - ПРАЙМ. Бразильцы вышли на улицы крупных городов, протестуя против возможного снижения сроков заключения за попытку госпереворота в отношении экс-президента Жаира Болсонару и других осуждённых, передает корреспондент РИА Новости.
Соответствующий законопроект находится на рассмотрении парламента.
Наиболее крупные акции протеста прошли в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, в них приняли участие десятки тысяч человек.
На пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро протест проходил под лозунгами "Конгресс – враг народа" и "Нет амнистии".
Законопроект был выдвинут правыми силами с целью смягчения приговоров осужденным за участие в попытке госпереворота после того, как предыдущая инициатива по предоставлению им амнистии провалилась.
Нынешнее предложение было недавно одобрено подавляющим большинством голосов в палате депутатов и теперь ожидает одобрения в сенате, голосование по которому, как предполагается, состоится во вторник, 16 декабря.
Верховный суд Бразилии в начале сентября признал 70-летнего Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота и приговорил его к 27 годам и трем месяцам тюрьмы. Это стало первым случаем в истории страны, когда бывшего президента признали виновным в преступлениях против демократии.
общество , мировая экономика, бразилия, верховный суд
Общество , Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, Верховный суд
