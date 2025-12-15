https://1prime.ru/20251215/chinovniki-865569031.html

Правительство поддержало проект об отмене ежегодных деклараций чиновников

2025-12-15T15:17+0300

россия

общество

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ поддержало законопроект об отмене ежегодных деклараций чиновников в пользу деклараций, которые будут подаваться при возникновении конкретных оснований, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в проекте отзыва кабмина. При этом обязательное декларирование сохранится при поступлении на службу, приеме на работу в отдельные организации и при назначении на государственные или муниципальные должности. Проектом о совершенствовании системы декларирования доходов чиновников предлагается отходить от ежегодных деклараций чиновников к декларациям при возникновении конкретных оснований. Также предлагается установить норму об обязательном предоставлении деклараций госслужащими при их переводе в другой орган власти.

