Правительство поддержало проект об отмене ежегодных деклараций чиновников
россия
общество
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ поддержало законопроект об отмене ежегодных деклараций чиновников в пользу деклараций, которые будут подаваться при возникновении конкретных оснований, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в проекте отзыва кабмина. При этом обязательное декларирование сохранится при поступлении на службу, приеме на работу в отдельные организации и при назначении на государственные или муниципальные должности. Проектом о совершенствовании системы декларирования доходов чиновников предлагается отходить от ежегодных деклараций чиновников к декларациям при возникновении конкретных оснований. Также предлагается установить норму об обязательном предоставлении деклараций госслужащими при их переводе в другой орган власти.
