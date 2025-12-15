"На новую квартиру": Ларисе Долиной предложили помочь деньгами

https://1prime.ru/20251215/dolina-865546702.html

МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Певец Прохор Шаляпин предложил состоятельным знакомым певицы Ларисы Долиной поддержать ее в приобретении новой квартиры, об этом пишет gazeta.ru."Хочу призвать всех друзей Ларисы Александровны высокопоставленных — очень много у нее действительно влиятельных наверху друзей. Я знаю это. Чтобы скинулись и помогли ей купить квартиру", — сказал Шаляпин.По его мнению, в случае поддержки друзей, квартиру, которую Долина продала Полине Лурье, стоило бы оставить новой владелице."Это проще. И честнее. <…> Поэтому я за золотую справедливость, середину", — добавил певец.Афера с квартирой ДолинойЛариса Долина оказалась в центре внимания прошлым летом, когда заявила, что стала жертвой мошенников, которые вынудили ее продать квартиру в центре Москвы. Преступники в течение четырех месяцев обманывали артистку и, под предлогом сохранения средств, уговорили перевести накопления на "безопасные" счета и передать деньги от продажи квартиры. Совокупный ущерб оценен как минимум в 317 миллионов рублей.По этому делу было возбуждено уголовное производство. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, вскоре также задержали трех других причастных — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил их к тюремному заключению на срок от четырех до семи лет, а также оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.Долина также оспорила сделку продажи квартиры и смогла восстановить свои права на недвижимость. Мосгорсуд и Второй кассационный суд подтвердили законность этого решения. В итоге Полина Лурье, купившая у Долиной квартиру, осталась без средств и жилья и обратилась в высшую судебную инстанцию. Заседание запланировано на 16 декабря.Пятого декабря певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице всю сумму в размере 112 миллионов рублей, но не уточнила, каким образом и в какие сроки это будет осуществлено — разово или по частям.

