"Схема Долиной" негативно влияет на вторичный рынок жилья, заявил Аксаков

2025-12-15T13:48+0300
2025-12-15T13:48+0300
2025-12-15T13:48+0300
недвижимость
бизнес
финансы
москва
анатолий аксаков
госдума
мосгорсуд
верховный суд
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Можно уже отметить негативное влияние "схемы Долиной" на вторичный рынок жилья - "многие стали остерегаться" потери и денег, и квартиры, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции. В России получила распространение схема, когда продавец после реализации квартиры и получения денег отказывается передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников (в обиходе - "схема Долиной"). "Ну, ситуация благодаря Ларисе Долиной стала популярной в стране. И, кстати, она повлияла на рынок, на вторичный рынок точно повлияла. Многие стали остерегаться, что такие схемы появятся, и когда квартиру купишь, а потом ее могут забрать, и деньги еще не вернешь. Поэтому люди стали более осторожно относиться", - сообщил Аксаков. "Иногда даже подозрения возникают, а не строительный ли комплекс, строящий новое жилье, затеял такую схему? Ну, вряд ли", - заявил депутат. Аксаков отметил, что в Госдуме сейчас обсуждается предложение о введении "периода охлаждения" операций с недвижимостью, когда деньги покупателя будут лежать на спецсчете, с которого нельзя будет их перевести или обналичить до окончания процедуры купли-продажи. Депутат также подчеркнул, что предлагается совершать нотариальное заверение сделки для того, чтобы не было мошеннических действий со стороны преступников. "К сожалению, преступные лица активно вовлечены в разные действия, в том числе в воровство денег наших граждан, и по некоторой информации, что до 80% средств, которые воруются у наших граждан, это средства под влиянием всевозможных мошенников. То есть наши граждане сами переводят под влиянием деньги, а не воруются у них со счета", - уточнил он. В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования известной эстрадной певицы Ларисы Долиной к покупательнице её квартиры Полине Лурье. Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. После этого суд восстановил ее право собственности. В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в Верховный суд. Заседание назначили на 16 декабря.
СМИ раскрыли новые детали дела о квартире Долиной