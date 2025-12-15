Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Схема Долиной" негативно влияет на вторичный рынок жилья, заявил Аксаков - 15.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251215/dolina-865564194.html
"Схема Долиной" негативно влияет на вторичный рынок жилья, заявил Аксаков
"Схема Долиной" негативно влияет на вторичный рынок жилья, заявил Аксаков - 15.12.2025, ПРАЙМ
"Схема Долиной" негативно влияет на вторичный рынок жилья, заявил Аксаков
Можно уже отметить негативное влияние "схемы Долиной" на вторичный рынок жилья - "многие стали остерегаться" потери и денег, и квартиры, сообщил глава комитета... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T13:48+0300
2025-12-15T13:48+0300
недвижимость
бизнес
финансы
москва
анатолий аксаков
госдума
мосгорсуд
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/58/842285851_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bde731fe063dff8ffb6c5434651f07a9.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Можно уже отметить негативное влияние "схемы Долиной" на вторичный рынок жилья - "многие стали остерегаться" потери и денег, и квартиры, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции. В России получила распространение схема, когда продавец после реализации квартиры и получения денег отказывается передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников (в обиходе - "схема Долиной"). "Ну, ситуация благодаря Ларисе Долиной стала популярной в стране. И, кстати, она повлияла на рынок, на вторичный рынок точно повлияла. Многие стали остерегаться, что такие схемы появятся, и когда квартиру купишь, а потом ее могут забрать, и деньги еще не вернешь. Поэтому люди стали более осторожно относиться", - сообщил Аксаков. "Иногда даже подозрения возникают, а не строительный ли комплекс, строящий новое жилье, затеял такую схему? Ну, вряд ли", - заявил депутат. Аксаков отметил, что в Госдуме сейчас обсуждается предложение о введении "периода охлаждения" операций с недвижимостью, когда деньги покупателя будут лежать на спецсчете, с которого нельзя будет их перевести или обналичить до окончания процедуры купли-продажи. Депутат также подчеркнул, что предлагается совершать нотариальное заверение сделки для того, чтобы не было мошеннических действий со стороны преступников. "К сожалению, преступные лица активно вовлечены в разные действия, в том числе в воровство денег наших граждан, и по некоторой информации, что до 80% средств, которые воруются у наших граждан, это средства под влиянием всевозможных мошенников. То есть наши граждане сами переводят под влиянием деньги, а не воруются у них со счета", - уточнил он. В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования известной эстрадной певицы Ларисы Долиной к покупательнице её квартиры Полине Лурье. Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. После этого суд восстановил ее право собственности. В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в Верховный суд. Заседание назначили на 16 декабря.
https://1prime.ru/20251214/delo-865534622.html
https://1prime.ru/20251215/shema-865544617.html
https://1prime.ru/20251214/delo-865541047.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/58/842285851_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_a626a7c26b18d0303949ed5e1724c33a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, финансы, москва, анатолий аксаков, госдума, мосгорсуд, верховный суд
Недвижимость, Бизнес, Финансы, МОСКВА, Анатолий Аксаков, Госдума, Мосгорсуд, Верховный суд
13:48 15.12.2025
 
"Схема Долиной" негативно влияет на вторичный рынок жилья, заявил Аксаков

Депутат Аксаков: "схема Долиной" на вторичный рынок жилья повлияла негативно

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков
Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Можно уже отметить негативное влияние "схемы Долиной" на вторичный рынок жилья - "многие стали остерегаться" потери и денег, и квартиры, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции.
В России получила распространение схема, когда продавец после реализации квартиры и получения денег отказывается передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников (в обиходе - "схема Долиной").
Статуя Фемиды в суде - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Life: в России покупатель квартиры впервые выиграл дело по "схеме Долиной"
Вчера, 17:45
"Ну, ситуация благодаря Ларисе Долиной стала популярной в стране. И, кстати, она повлияла на рынок, на вторичный рынок точно повлияла. Многие стали остерегаться, что такие схемы появятся, и когда квартиру купишь, а потом ее могут забрать, и деньги еще не вернешь. Поэтому люди стали более осторожно относиться", - сообщил Аксаков.
"Иногда даже подозрения возникают, а не строительный ли комплекс, строящий новое жилье, затеял такую схему? Ну, вряд ли", - заявил депутат.
Аксаков отметил, что в Госдуме сейчас обсуждается предложение о введении "периода охлаждения" операций с недвижимостью, когда деньги покупателя будут лежать на спецсчете, с которого нельзя будет их перевести или обналичить до окончания процедуры купли-продажи.
Депутат также подчеркнул, что предлагается совершать нотариальное заверение сделки для того, чтобы не было мошеннических действий со стороны преступников.
"Схема Долиной" оказывает существенное влияние на рынок
04:32
"К сожалению, преступные лица активно вовлечены в разные действия, в том числе в воровство денег наших граждан, и по некоторой информации, что до 80% средств, которые воруются у наших граждан, это средства под влиянием всевозможных мошенников. То есть наши граждане сами переводят под влиянием деньги, а не воруются у них со счета", - уточнил он.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования известной эстрадной певицы Ларисы Долиной к покупательнице её квартиры Полине Лурье. Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. После этого суд восстановил ее право собственности.
В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в Верховный суд. Заседание назначили на 16 декабря.
Церемония вручения премии Золотой Граммофон в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
СМИ раскрыли новые детали дела о квартире Долиной
Вчера, 23:08
 
НедвижимостьБизнесФинансыМОСКВААнатолий АксаковГосдумаМосгорсудВерховный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала