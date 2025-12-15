Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил риск военного столкновения между Европой и Россией - 15.12.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил риск военного столкновения между Европой и Россией
Эксперт оценил риск военного столкновения между Европой и Россией - 15.12.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил риск военного столкновения между Европой и Россией
Конфликт на Украине может перерасти в прямое военное столкновение между Европой и Россией, при этом Брюссель сталкивается с последствиями собственных... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T05:47+0300
2025-12-15T05:47+0300
АНКАРА, 15 дек — ПРАЙМ. Конфликт на Украине может перерасти в прямое военное столкновение между Европой и Россией, при этом Брюссель сталкивается с последствиями собственных непродуманных решений, такое мнение выразил РИА Новости турецкий эксперт по международным отношениям Симург Авджы. По словам турецкого эксперта, ответственность за эскалацию лежит не на Москве, а на европейских странах и США, которые, по словам эксперта, привели к власти нынешнее руководство Украины и затем оказали ему масштабную военную поддержку. "Россия последовательно выступает против расширения НАТО к своим границам, расценивая этот процесс как прямую угрозу своей безопасности. Происходящее следует рассматривать не как конфликт между Украиной и Россией, а как риск будущего возможного военного столкновения между Европой и Россией, в которое вовлечена Украина", - уточнил собеседник РИА Новости. Ранее 4 декабря издание Kyiv Post сообщило, что в Европе обеспокоены возможным сближением позиций России и США на фоне прошедшей встречи российского лидера Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры с американскими представителями в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
05:47 15.12.2025
 
Эксперт оценил риск военного столкновения между Европой и Россией

Эксперт Авджы: конфликт на Украине может перерасти в столкновение между Европой и Россией

АНКАРА, 15 дек — ПРАЙМ. Конфликт на Украине может перерасти в прямое военное столкновение между Европой и Россией, при этом Брюссель сталкивается с последствиями собственных непродуманных решений, такое мнение выразил РИА Новости турецкий эксперт по международным отношениям Симург Авджы.
По словам турецкого эксперта, ответственность за эскалацию лежит не на Москве, а на европейских странах и США, которые, по словам эксперта, привели к власти нынешнее руководство Украины и затем оказали ему масштабную военную поддержку.
"Россия последовательно выступает против расширения НАТО к своим границам, расценивая этот процесс как прямую угрозу своей безопасности. Происходящее следует рассматривать не как конфликт между Украиной и Россией, а как риск будущего возможного военного столкновения между Европой и Россией, в которое вовлечена Украина", - уточнил собеседник РИА Новости.
Ранее 4 декабря издание Kyiv Post сообщило, что в Европе обеспокоены возможным сближением позиций России и США на фоне прошедшей встречи российского лидера Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры с американскими представителями в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
 
