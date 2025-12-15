https://1prime.ru/20251215/ekspert-865545928.html
Эксперт оценил риск военного столкновения между Европой и Россией
АНКАРА, 15 дек — ПРАЙМ. Конфликт на Украине может перерасти в прямое военное столкновение между Европой и Россией, при этом Брюссель сталкивается с последствиями собственных непродуманных решений, такое мнение выразил РИА Новости турецкий эксперт по международным отношениям Симург Авджы.
По словам турецкого эксперта, ответственность за эскалацию лежит не на Москве, а на европейских странах и США, которые, по словам эксперта, привели к власти нынешнее руководство Украины и затем оказали ему масштабную военную поддержку.
"Россия последовательно выступает против расширения НАТО к своим границам, расценивая этот процесс как прямую угрозу своей безопасности. Происходящее следует рассматривать не как конфликт между Украиной и Россией, а как риск будущего возможного военного столкновения между Европой и Россией, в которое вовлечена Украина", - уточнил собеседник РИА Новости.
Ранее 4 декабря издание Kyiv Post сообщило, что в Европе обеспокоены возможным сближением позиций России и США на фоне прошедшей встречи российского лидера Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры с американскими представителями в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
