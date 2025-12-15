https://1prime.ru/20251215/es-865543940.html
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Евросоюз может организовать крупную провокацию, чтобы втянуть Соединенные Штаты в противостояние с Россией, заявил бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала."Европейцы не готовы к войне с Россией. У них нет денег, оружейные склады пусты. <…> Тогда почему мы от них слышим: война, война, война? Потому что они говорят не о настоящей войне. <…> Речь идет о провокации, нападении. <…> Я думаю, европейцы надеются организовать шокирующий инцидент, подобный Перл-Харбору, который преодолеет возражение (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа и сможет втянуть Америку в конфликт с Россией", — сказал эксперт.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентно высокую активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои действия под предлогом сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность увеличением военной мощи блока в Европе. В МИД подчеркивали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом на равноправной основе и при условии отказа Запада от курса на усиление военной активности на континенте.
