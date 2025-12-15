Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Подобно Перл-Харбору". Россию предупредили о провокации со стороны ЕС - 15.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251215/es-865543940.html
"Подобно Перл-Харбору". Россию предупредили о провокации со стороны ЕС
"Подобно Перл-Харбору". Россию предупредили о провокации со стороны ЕС - 15.12.2025, ПРАЙМ
"Подобно Перл-Харбору". Россию предупредили о провокации со стороны ЕС
Евросоюз может организовать крупную провокацию, чтобы втянуть Соединенные Штаты в противостояние с Россией, заявил бывший британский дипломат Аластер Крук в... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T03:15+0300
2025-12-15T03:15+0300
политика
европа
ес
нато
сша
москва
мид
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_08dcbec3e809d80195cd1cb9a1233867.jpg
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Евросоюз может организовать крупную провокацию, чтобы втянуть Соединенные Штаты в противостояние с Россией, заявил бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала."Европейцы не готовы к войне с Россией. У них нет денег, оружейные склады пусты. &lt;…&gt; Тогда почему мы от них слышим: война, война, война? Потому что они говорят не о настоящей войне. &lt;…&gt; Речь идет о провокации, нападении. &lt;…&gt; Я думаю, европейцы надеются организовать шокирующий инцидент, подобный Перл-Харбору, который преодолеет возражение (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа и сможет втянуть Америку в конфликт с Россией", — сказал эксперт.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентно высокую активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои действия под предлогом сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность увеличением военной мощи блока в Европе. В МИД подчеркивали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом на равноправной основе и при условии отказа Запада от курса на усиление военной активности на континенте.
https://1prime.ru/20251112/zelenskiy-864473098.html
европа
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_164:0:2835:2003_1920x0_80_0_0_5e31bddc7c69e3795a3153add76be002.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, ес, нато, сша, москва, мид, россия
Политика, ЕВРОПА, ЕС, НАТО, США, МОСКВА, МИД, РОССИЯ
03:15 15.12.2025
 
"Подобно Перл-Харбору". Россию предупредили о провокации со стороны ЕС

Крук: ЕС может организовать провокацию, чтобы втянуть США в войну против России

© flickr.com / 1GNC Münster" Учения НАТО в Польше
 Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
© flickr.com / 1GNC Münster
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Евросоюз может организовать крупную провокацию, чтобы втянуть Соединенные Штаты в противостояние с Россией, заявил бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
"Европейцы не готовы к войне с Россией. У них нет денег, оружейные склады пусты. <…> Тогда почему мы от них слышим: война, война, война? Потому что они говорят не о настоящей войне. <…> Речь идет о провокации, нападении. <…> Я думаю, европейцы надеются организовать шокирующий инцидент, подобный Перл-Харбору, который преодолеет возражение (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа и сможет втянуть Америку в конфликт с Россией", — сказал эксперт.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентно высокую активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои действия под предлогом сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность увеличением военной мощи блока в Европе. В МИД подчеркивали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом на равноправной основе и при условии отказа Запада от курса на усиление военной активности на континенте.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
На Западе высказались о Зеленском из-за подготовки провокации с МиГ-31
12 ноября, 17:48
 
ПолитикаЕВРОПАЕСНАТОСШАМОСКВАМИДРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала