ЕС хочет уничтожить право на собственность, заявил Дмитриев

2025-12-15T03:19+0300
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Евросоюз хочет уничтожить право на собственность, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"ЕС жаждет открыть ящик Пандоры - экспроприацию - и уничтожить право на собственность. "Мыслители" ЕС невежественны в истории и близоруки. Противозаконное, злое и идиотское мышление вернется, чтобы преследовать безответственных бюрократов ЕС, все дальше стирая западную цивилизацию", - написал он в соцсети X.
Так он прокомментировал опрос одного из пользователей X, в котором тот предложил своим читателям ответить на вопрос, стоит ли конфисковать соцсеть и передать в управление структурам ЕС.
Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье сообщил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах. После этого американский предприниматель Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз и вернуть суверенитет отдельным странам. Со своей стороны Трамп заявил, что Европе следует быть осторожной, так как она движется в очень плохом направлении.
