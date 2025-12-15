Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС хочет уничтожить право на собственность, заявил Дмитриев - 15.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251215/es-865544063.html
ЕС хочет уничтожить право на собственность, заявил Дмитриев
ЕС хочет уничтожить право на собственность, заявил Дмитриев - 15.12.2025, ПРАЙМ
ЕС хочет уничтожить право на собственность, заявил Дмитриев
Евросоюз хочет уничтожить право на собственность, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T03:19+0300
2025-12-15T03:19+0300
финансы
брюссель
европа
кирилл дмитриев
ес
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865544063.jpg?1765757993
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Евросоюз хочет уничтожить право на собственность, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "ЕС жаждет открыть ящик Пандоры - экспроприацию - и уничтожить право на собственность. "Мыслители" ЕС невежественны в истории и близоруки. Противозаконное, злое и идиотское мышление вернется, чтобы преследовать безответственных бюрократов ЕС, все дальше стирая западную цивилизацию", - написал он в соцсети X. Так он прокомментировал опрос одного из пользователей X, в котором тот предложил своим читателям ответить на вопрос, стоит ли конфисковать соцсеть и передать в управление структурам ЕС. Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье сообщил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах. После этого американский предприниматель Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз и вернуть суверенитет отдельным странам. Со своей стороны Трамп заявил, что Европе следует быть осторожной, так как она движется в очень плохом направлении.
брюссель
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, брюссель, европа, кирилл дмитриев, ес, рфпи
Финансы, Брюссель, ЕВРОПА, Кирилл Дмитриев, ЕС, РФПИ
03:19 15.12.2025
 
ЕС хочет уничтожить право на собственность, заявил Дмитриев

Глава РФПИ Дмитриев: ЕС хочет уничтожить право на собственность

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Евросоюз хочет уничтожить право на собственность, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"ЕС жаждет открыть ящик Пандоры - экспроприацию - и уничтожить право на собственность. "Мыслители" ЕС невежественны в истории и близоруки. Противозаконное, злое и идиотское мышление вернется, чтобы преследовать безответственных бюрократов ЕС, все дальше стирая западную цивилизацию", - написал он в соцсети X.
Так он прокомментировал опрос одного из пользователей X, в котором тот предложил своим читателям ответить на вопрос, стоит ли конфисковать соцсеть и передать в управление структурам ЕС.
Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье сообщил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах. После этого американский предприниматель Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз и вернуть суверенитет отдельным странам. Со своей стороны Трамп заявил, что Европе следует быть осторожной, так как она движется в очень плохом направлении.
 
ФинансыБрюссельЕВРОПАКирилл ДмитриевЕСРФПИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала