https://1prime.ru/20251215/es-865544063.html

ЕС хочет уничтожить право на собственность, заявил Дмитриев

ЕС хочет уничтожить право на собственность, заявил Дмитриев - 15.12.2025, ПРАЙМ

ЕС хочет уничтожить право на собственность, заявил Дмитриев

Евросоюз хочет уничтожить право на собственность, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с... | 15.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-15T03:19+0300

2025-12-15T03:19+0300

2025-12-15T03:19+0300

финансы

брюссель

европа

кирилл дмитриев

ес

рфпи

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865544063.jpg?1765757993

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Евросоюз хочет уничтожить право на собственность, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "ЕС жаждет открыть ящик Пандоры - экспроприацию - и уничтожить право на собственность. "Мыслители" ЕС невежественны в истории и близоруки. Противозаконное, злое и идиотское мышление вернется, чтобы преследовать безответственных бюрократов ЕС, все дальше стирая западную цивилизацию", - написал он в соцсети X. Так он прокомментировал опрос одного из пользователей X, в котором тот предложил своим читателям ответить на вопрос, стоит ли конфисковать соцсеть и передать в управление структурам ЕС. Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье сообщил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах. После этого американский предприниматель Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз и вернуть суверенитет отдельным странам. Со своей стороны Трамп заявил, что Европе следует быть осторожной, так как она движется в очень плохом направлении.

брюссель

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, брюссель, европа, кирилл дмитриев, ес, рфпи