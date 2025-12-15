https://1prime.ru/20251215/es-865554735.html

ЕС достиг цели по поставке Украине боеприпасов, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 15 дек - ПРАЙМ. ЕС достиг цели по поставке Киеву 2 миллионов боеприпасов, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед началом заседания министров иностранных дел стран сообщества. "Мы достигли цели, поставленной в рамках инициативы "два миллиона боеприпасов", - сказала она. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

