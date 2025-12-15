https://1prime.ru/20251215/es-865562173.html

Запрет на импорт газа из России сохранится после войны, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 15 дек – ПРАЙМ. Запрет на импорт российского газа в Евросоюз с 2027 года останется в силе после окончания конфликта на Украине, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен журналистам перед встречей министров энергетики ЕС. "Мы заключили в ЕС очень важное соглашение, которым запрещаем импорт российского газа. Это также означает, что, поскольку речь не идет о санкциях, данный запрет будет действовать и в будущем. Таким образом, даже после наступления мира (на Украине – ред.) Европа (Евросоюз – ред.) не повторит ошибку, допущенную в прошлом, когда она сделала себя зависимой от российского газа", - сказал он. Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

