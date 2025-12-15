https://1prime.ru/20251215/es-865567025.html

ЕС внес в санкционный список 17 физических и шесть юридических лиц

БРЮССЕЛЬ, 15 дек – ПРАЙМ. Евросоюз внес в санкционный список в отношении России 17 физических и шесть юридических лиц, следует из опубликованных регламентов на сайте Совета ЕС. Европейский союз добавил в свой санкционный список в отношении "лиц, участвующих в дестабилизирующей деятельности России", 12 физических и два юридических лица, а в санкционный список "в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - пять физических и четыре юридических лица.

