https://1prime.ru/20251215/es-865567025.html
ЕС внес в санкционный список 17 физических и шесть юридических лиц
ЕС внес в санкционный список 17 физических и шесть юридических лиц - 15.12.2025, ПРАЙМ
ЕС внес в санкционный список 17 физических и шесть юридических лиц
Евросоюз внес в санкционный список в отношении России 17 физических и шесть юридических лиц, следует из опубликованных регламентов на сайте Совета ЕС. | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T14:26+0300
2025-12-15T14:26+0300
2025-12-15T14:26+0300
россия
финансы
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859669411_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_a669c4f96c605a013644709959f99d84.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 дек – ПРАЙМ. Евросоюз внес в санкционный список в отношении России 17 физических и шесть юридических лиц, следует из опубликованных регламентов на сайте Совета ЕС. Европейский союз добавил в свой санкционный список в отношении "лиц, участвующих в дестабилизирующей деятельности России", 12 физических и два юридических лица, а в санкционный список "в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - пять физических и четыре юридических лица.
https://1prime.ru/20251215/sanktsii-865551697.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859669411_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_2cd91539976d3c19631429827e29d414.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, ес
ЕС внес в санкционный список 17 физических и шесть юридических лиц
ЕС ввел санкции против 17 физических и 6 юридических лиц