ЕС внес в санкционный список 17 физических и шесть юридических лиц - 15.12.2025
ЕС внес в санкционный список 17 физических и шесть юридических лиц
россия
финансы
ес
БРЮССЕЛЬ, 15 дек – ПРАЙМ. Евросоюз внес в санкционный список в отношении России 17 физических и шесть юридических лиц, следует из опубликованных регламентов на сайте Совета ЕС. Европейский союз добавил в свой санкционный список в отношении "лиц, участвующих в дестабилизирующей деятельности России", 12 физических и два юридических лица, а в санкционный список "в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - пять физических и четыре юридических лица.
россия, финансы, ес
РОССИЯ, Финансы, ЕС
14:26 15.12.2025
 
ЕС внес в санкционный список 17 физических и шесть юридических лиц

Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 дек – ПРАЙМ. Евросоюз внес в санкционный список в отношении России 17 физических и шесть юридических лиц, следует из опубликованных регламентов на сайте Совета ЕС.
Европейский союз добавил в свой санкционный список в отношении "лиц, участвующих в дестабилизирующей деятельности России", 12 физических и два юридических лица, а в санкционный список "в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - пять физических и четыре юридических лица.
