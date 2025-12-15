ЕС внес в санкционный список две судоходные компании из ОАЭ и Вьетнама

https://1prime.ru/20251215/es-865567147.html
БРЮССЕЛЬ, 15 дек - ПРАЙМ. Евросоюз внес в санкционный список против России две судоходные компании из ОАЭ и одну из Вьетнама, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС. Согласно документу, под санкции попали компании из ОЭА Nova Shipmanagement LLC-FZ и Citrine Marine SPC, а также вьетнамская судоходная компания Hung Phat Maritime Trading. Как утверждается в документе, компании якобы причастны к перевозке российских энергоносителей.
