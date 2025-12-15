https://1prime.ru/20251215/es-865570480.html

Конфискация российских активов повредит имиджу ЕС, заявил МИД Италии

Конфискация российских активов повредит имиджу ЕС, заявил МИД Италии - 15.12.2025, ПРАЙМ

Конфискация российских активов повредит имиджу ЕС, заявил МИД Италии

Имидж Евросоюза может пострадать, если блок примет решение о конфискации замороженных активов РФ, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. | 15.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-15T15:58+0300

2025-12-15T15:58+0300

2025-12-15T15:58+0300

финансы

россия

рф

украина

италия

ес

euroclear

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Имидж Евросоюза может пострадать, если блок примет решение о конфискации замороженных активов РФ, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. Издание Politico ранее писало, что Италия, Бельгия, Мальта и Болгария призвали Еврокомиссию и Евросовет искать альтернативы конфискации замороженных активов России для предоставления кредита Киеву. "Решение по этому вопросу примет Европейский совет. Мы проголосовали за замораживание активов, но у нас есть серьезные юридические сомнения, поэтому это не означает, что мы дадим положительное заключение об использовании этих активов. Если суд Европейского союза сочтет неправомерным использование этого инструмента, имидж Европы пострадает, и такого риска необходимо тщательно избегать", - заявил он в интервью газете Messaggero. Кроме того, Таяни поднял вопрос гарантий. "Кто гарантирует возможное возмещение этой суммы? Нужно рассмотреть другие способы помочь Украине. Например, выпуск европейских облигаций или использование средств из бюджета ЕС. Необходим очень тщательный анализ", - подчеркнул он. Ранее Таяни заявлял, что позиция Европейского центробанка осложняет работу по использованию замороженных российских активов. По его словам, с политической точки зрения Италия поддерживает использование российских активов, но считает, что для этого нужны юридические обоснования. Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение. Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

https://1prime.ru/20251215/tsb-865554043.html

https://1prime.ru/20251213/plan-865516217.html

https://1prime.ru/20251215/orban-865564783.html

https://1prime.ru/20251215/aktivy-865554584.html

рф

украина

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, украина, италия, ес, euroclear, мид