Евро дешевеет к доллару

2025-12-15T08:55+0300

рынок

торги

сша

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Евро дешевеет к доллару с началом новой недели перед выходом данных о промышленном производстве в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.27 мск курс евро к доллару снижается до 1,1733 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1740 доллара за евро, курс доллара к иене падает до 155,17 иены со 155,82 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,02% - до 98,38 пункта. Позднее в понедельник будут опубликованы данные о промышленном производстве еврозоны. Аналитики прогнозируют рост показателя в октябре на 0,1% к сентябрю и на 1,6% - в годовом выражении. Объем промышленного производства в еврозоне в сентябре увеличился на 0,2% в месячном выражении, а в годовом - на 1,2%.

