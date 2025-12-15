https://1prime.ru/20251215/finljandija-865542728.html

В Финляндии начнется рассмотрение дела россиян о нарушении санкций

В Финляндии начнется рассмотрение дела россиян о нарушении санкций

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Рассмотрение дела по существу в отношении двух россиян, обвиняемых в нарушении санкций и вывозе в Россию товаров двойного назначения, начнется в Финляндии в понедельник. Слушания по делу пройдут в окружном суде Кайнуу. Прокуратура Финляндии 1 декабря предъявила обвинения двум подозреваемым в нарушении санкционного законодательства. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, речь идет о сюжете с обвинениями трех российских граждан, обучавшихся в профессиональном училище Кайнуу. По данным прокуратуры, в ходе предварительного следствия подозреваемые отрицали вину. Финский суд в октябре в рамках этого же дела приговорил студента с российским гражданством к одному году и двум месяцам лишения свободы условно. Студент был задержан в апреле 2024 года вместе с двумя гражданами России. Телерадиовещатель Yle сообщал, что осужденный в октябре россиянин признал, что приобретал товары двойного назначения и вместе с двумя другими лицами переправлял их в Россию. Как утверждал Yle, среди товаров были дроны, ноутбуки, компьютерные процессоры, смартфоны и лазерные дальномеры на сумму около 140 тысяч евро.

