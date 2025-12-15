Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии начнется рассмотрение дела россиян о нарушении санкций - 15.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251215/finljandija-865542728.html
В Финляндии начнется рассмотрение дела россиян о нарушении санкций
В Финляндии начнется рассмотрение дела россиян о нарушении санкций - 15.12.2025, ПРАЙМ
В Финляндии начнется рассмотрение дела россиян о нарушении санкций
Рассмотрение дела по существу в отношении двух россиян, обвиняемых в нарушении санкций и вывозе в Россию товаров двойного назначения, начнется в Финляндии в... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T00:46+0300
2025-12-15T01:27+0300
экономика
россия
общество
финляндия
хельсинки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865542728.jpg?1765751278
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Рассмотрение дела по существу в отношении двух россиян, обвиняемых в нарушении санкций и вывозе в Россию товаров двойного назначения, начнется в Финляндии в понедельник. Слушания по делу пройдут в окружном суде Кайнуу. Прокуратура Финляндии 1 декабря предъявила обвинения двум подозреваемым в нарушении санкционного законодательства. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, речь идет о сюжете с обвинениями трех российских граждан, обучавшихся в профессиональном училище Кайнуу. По данным прокуратуры, в ходе предварительного следствия подозреваемые отрицали вину. Финский суд в октябре в рамках этого же дела приговорил студента с российским гражданством к одному году и двум месяцам лишения свободы условно. Студент был задержан в апреле 2024 года вместе с двумя гражданами России. Телерадиовещатель Yle сообщал, что осужденный в октябре россиянин признал, что приобретал товары двойного назначения и вместе с двумя другими лицами переправлял их в Россию. Как утверждал Yle, среди товаров были дроны, ноутбуки, компьютерные процессоры, смартфоны и лазерные дальномеры на сумму около 140 тысяч евро.
финляндия
хельсинки
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , финляндия, хельсинки
Экономика, РОССИЯ, Общество , ФИНЛЯНДИЯ, Хельсинки
00:46 15.12.2025 (обновлено: 01:27 15.12.2025)
 
В Финляндии начнется рассмотрение дела россиян о нарушении санкций

В Финляндии начнется рассмотрение дела двух россиян о нарушении санкций

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Рассмотрение дела по существу в отношении двух россиян, обвиняемых в нарушении санкций и вывозе в Россию товаров двойного назначения, начнется в Финляндии в понедельник.
Слушания по делу пройдут в окружном суде Кайнуу. Прокуратура Финляндии 1 декабря предъявила обвинения двум подозреваемым в нарушении санкционного законодательства. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, речь идет о сюжете с обвинениями трех российских граждан, обучавшихся в профессиональном училище Кайнуу.
По данным прокуратуры, в ходе предварительного следствия подозреваемые отрицали вину.
Финский суд в октябре в рамках этого же дела приговорил студента с российским гражданством к одному году и двум месяцам лишения свободы условно. Студент был задержан в апреле 2024 года вместе с двумя гражданами России.
Телерадиовещатель Yle сообщал, что осужденный в октябре россиянин признал, что приобретал товары двойного назначения и вместе с двумя другими лицами переправлял их в Россию. Как утверждал Yle, среди товаров были дроны, ноутбуки, компьютерные процессоры, смартфоны и лазерные дальномеры на сумму около 140 тысяч евро.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоФИНЛЯНДИЯХельсинки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала