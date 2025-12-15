Volkswagen закроет завод в Дрездене впервые за 88 лет, пишут СМИ
FT: Volkswagen закроет автозавод в Дрездене впервые за 88 лет работы в Германии
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen закроет автомобильный завод в Дрездене впервые за 88 лет деятельности в Германии, написала газета Financial Times.
"Volkswagen закроет cо вторника производство автомобилей на своем заводе в Дрездене, впервые за его 88-летнюю историю автомобильного производства в Германии", - пишет издание.
Как отмечается в релизе, закрытие производственной линии дрезденского завода связано с тем, что крупнейший европейский автопроизводитель в Европе сталкивается с давлением на денежный поток из-за слабых продаж в Китае и спроса в Европе, а также из-за импортных тарифов со стороны США, которые отрицательно сказываются на продажах в Америке.
"Безусловно, давление на денежный поток будет присутствовать и в 2026 году", - сказал Financial Times аналитик Bernstein Стивен Рейтман (Stephen Reitman), отметив, что Volkswagen находится в поисках способов сократить расходы и увеличить операционную прибыль.
С 2002 года, с начала производства в Дрездене, было выпущено менее 200 тысяч автомобилей, что составляет меньше половины годового объема производства центрального завода Volkswagen в Вольфсбурге.
Это решение стало небольшим шагом вперед в реализации Volkswagen намерений сократить производственные мощности в Германии. Эти изменения стали частью соглашения, заключенного с профсоюзами в прошлом году, которое также приведет к сокращению 35 тысяч рабочих мест компании в стране, отмечается в материале.
Volkswagen - немецкий автомобильный концерн, штаб-квартира которого находится в городе Вольфсбурге. Один из ведущих мировых и крупнейших европейских автопроизводителей.