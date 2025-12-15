Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили запретить испытательный срок для женщин с детьми - 15.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251215/gd-865542531.html
В Госдуме предложили запретить испытательный срок для женщин с детьми
В Госдуме предложили запретить испытательный срок для женщин с детьми - 15.12.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили запретить испытательный срок для женщин с детьми
Депутаты Госдумы предложили установить запрет на испытательный срок для женщин с детьми до трех лет. | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T00:37+0300
2025-12-15T01:29+0300
общество
бизнес
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865542531.jpg?1765751345
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили установить запрет на испытательный срок для женщин с детьми до трех лет. Межфракционный законопроект о внесении таких изменений в Трудовой кодекс РФ будет внесен в Госдуму в понедельник. Одним из авторов проекта стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 70 Трудового кодекса Российской Федерации" предлагается расширить действующий запрет устанавливать испытательный срок для женщин с малолетними детьми", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В настоящее время такой запрет закреплен в ТК РФ и действует в отношении материей, имеющих детей в возрасте до полутора лет. Законопроектом предлагается распространить данную гарантию на женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. В документах отмечается, что период воспитания ребенка до трёх лет является для матери временем чрезвычайной нагрузки и повышенной ответственности. Установление испытательного срока при приеме на работу в этот период, по мнению авторов проекта, создает для женщин избыточный стресс и дополнительные психологические барьеры, затрудняет их возвращение к профессиональной деятельности и препятствует полноценной трудовой адаптации. "Перерыв на декрет и последующее возвращение к трудовым задачам - достаточно непростой процесс, зачастую сопряжённый с большим стрессом, особенно если во время отпуска по уходу за ребёнком малышей появилось несколько. Поэтому совершенно логично поддержать мам и обеспечить стабильную опору для их занятости и заработков", - сказал Нилов РИА Новости.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес
Общество , Бизнес, Экономика
00:37 15.12.2025 (обновлено: 01:29 15.12.2025)
 
В Госдуме предложили запретить испытательный срок для женщин с детьми

РИА Новости: Нилов предложил запретить испытательный срок для женщин с детьми до трех лет

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили установить запрет на испытательный срок для женщин с детьми до трех лет.
Межфракционный законопроект о внесении таких изменений в Трудовой кодекс РФ будет внесен в Госдуму в понедельник. Одним из авторов проекта стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 70 Трудового кодекса Российской Федерации" предлагается расширить действующий запрет устанавливать испытательный срок для женщин с малолетними детьми", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В настоящее время такой запрет закреплен в ТК РФ и действует в отношении материей, имеющих детей в возрасте до полутора лет.
Законопроектом предлагается распространить данную гарантию на женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
В документах отмечается, что период воспитания ребенка до трёх лет является для матери временем чрезвычайной нагрузки и повышенной ответственности.
Установление испытательного срока при приеме на работу в этот период, по мнению авторов проекта, создает для женщин избыточный стресс и дополнительные психологические барьеры, затрудняет их возвращение к профессиональной деятельности и препятствует полноценной трудовой адаптации.
"Перерыв на декрет и последующее возвращение к трудовым задачам - достаточно непростой процесс, зачастую сопряжённый с большим стрессом, особенно если во время отпуска по уходу за ребёнком малышей появилось несколько. Поэтому совершенно логично поддержать мам и обеспечить стабильную опору для их занятости и заработков", - сказал Нилов РИА Новости.
 
ЭкономикаОбществоБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала