В Госдуме предложили запретить езду курьеров на пешеходных участках - 15.12.2025, ПРАЙМ
06:30 15.12.2025 (обновлено: 07:56 15.12.2025)
 
В Госдуме предложили запретить езду курьеров на пешеходных участках

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДоставка товаров
Доставка товаров - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Доставка товаров. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила полностью запретить езду курьеров на наиболее оживленных пешеходных участках.
Обращения на имя министра транспорта РФ Андрея Никитина, а также главы МВД Владимира Колокольцева имеются в распоряжении РИА Новости.
"Считаю целесообразным рассмотреть следующие инициативы, направленные на улучшение системы регулирования использования средств индивидуальной мобильности курьерами…Выделение курьерского транспорта на СИМ и электровелосипедах в отдельный режим регулирования", - сказано в одном из писем.
По мнению Лантратовой, представляется целесообразным при подготовке изменений в ПДД закрепить возможность установления для СИМ и электровелосипедов, используемых курьерами, отдельного режима эксплуатации.
В частности, предлагается включить ограничение зон передвижения (в том числе полный запрет на перемещения на наиболее оживленных пешеходных участках), снижение максимальной допустимой скорости движения (например, до 20 км/ч) и ограничение номинальной мощности электродвигателя.
Инициативой также предлагается отнести моторизированные средства, превышающие установленные пороговые значения мощности и/или конструктивной скорости, к категории мопедов, на которые распространяются требования по наличию водительского удостоверения, регистрации, страхованию гражданской ответственности и соблюдению скоростных режимов на проезжей части.
Такой подход, как отметила политик, позволил бы разграничить бытовое использование СИМ и коммерческое использование высокоскоростных курьерских средств, обеспечив более высокий уровень безопасности пешеходов и предсказуемость правоприменения.
Кроме того, Лантратова предложила разработать упрощённый механизм идентификации курьерских велосипедов и электровелосипедов (цифровой идентификатор – QR-код или иной машиночитаемый знак), размещаемый на раме транспортного средства или на курьерском боксе и обеспечивающий фото или видеофиксацию.
Предусматривается и обязанность операторов сервисов доставки по учёту используемых устройств, обеспечению их регистрации и нанесению идентификаторов, а также по предоставлению по запросу уполномоченных органов сведений о принадлежности конкретного средства определённому курьеру и оператору.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что лично видит проблему с движением курьеров и доставщиков в городах. Глава государства в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека рассказал, что видит то, что происходит доставкой. Президент также отметил, что о проблеме, связанной с движением доставщиков, ему также рассказывали главы регионов - например, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По словам Путина, порядок движения на улицах городов должен быть отрегулирован.
 
