Стало известно, как генерал НАТО участвовал в переговорах в Берлине

Главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич участвовал в воскресных переговорах делегаций США и Украины в... | 15.12.2025

ВАШИНГТОН, 15 дек - ПРАЙМ. Главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич участвовал в воскресных переговорах делегаций США и Украины в Берлине, сидя на стороне американских представителей, выяснило РИА Новости, изучив фотографии с мероприятия. Как следует из опубликованных спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в социальной сети Х кадров со встречи, именно Гринкевич в форме сидел по левую руку от Уиткоффа. Справа от спецпосланника, в свою очередь. находился зять президента США, предприниматель Джаред Кушнер. Об участии Гринкевича, который является американским генералом, ранее не сообщалось. Какие именно вопросы из повестки альянса поднимались в рамках проведенной встречи, также не раскрывалось. Как сообщил ранее Уиткофф, по итогам первого дня переговоров в Берлине был достигнут значительный прогресс, обсуждался план из 20 пунктов, экономические вопросы и другие темы. Уиткофф добавил, что следующий раунд обсуждений запланирован на утро понедельника. В воскресенье Владимир Зеленский заявил о готовности отказаться от вступления в НАТО в случае получения гарантий безопасности от отдельных стран, включая США. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты РФ и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно. Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.

