Глава РФПИ назвал глобалистов величайшей угрозой западной цивилизации

2025-12-15T00:25+0300

2025-12-15T00:25+0300

2025-12-15T01:09+0300

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал прогрессивных промигрантских глобалистов, к которым причислил президента Финляндии Александра Стубба, величайшей угрозой западной цивилизации. "Нет - дружелюбные к мигрантам прогрессивные глобалисты, как Стубб, и есть величайшая угроза западной цивилизации, что признают многие и что отражено в стратегии нацбезопасности США", - написал Дмитриев в соцсети X. Так он прокомментировал заявление Стубба, в котором тот назвал Россию "угрозой номер один" для Европы. Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и цензуры свободы слова в ЕС. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

